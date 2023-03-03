選前關鍵24小時！支持者送上小籠包、菜頭湯… 蔡培慧笑了也哭了

在中興新村第三市場賣小籠包的黃媽媽，送給培慧熱騰騰的小籠包跟她說「祝你包中！」（蔡培慧競選辦公室提供）

2023/03/03 13:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是南投縣第二選區立委補選前最後一天，民進黨候選人蔡培慧，由與她情同姊弟的立委蔡易餘作陪，在中興新村第三市場徒步拜票，蔡培慧從921重建時期就認識的「黃媽媽」，送上熱騰騰的小籠包，握著她的手說：「祝你包中！」蔡培慧笑了也哭了，她說，「包中」的小籠包是鄉親的疼惜和期待，她一定會讓中興新村的發展更好。

蔡培慧今天在南投市競選副總幹事曾琮愷及競選團隊的陪伴下，與多次到南投助選的立委蔡易餘，到中興新村第三市場徒步拜票，對喜歡小吃的蔡培慧和蔡易餘而言，堪稱最開心行程，因為兩人品嘗了菜頭湯等美食，在喝菜頭湯時大讚好吃，蔡培慧則不忘吉祥順口溜「菜頭湯好彩頭，投乎蔡培慧乎你賺傢伙！」

在第三市場賣小籠包的黃媽媽，今天一看到蔡培慧就送上一籠剛蒸好的小籠包，她握著蔡培慧的手說：「這籠小籠包祝你包中」，感性的蔡培慧又哭了，她說，她從在921震災重建基金會當執行秘書時，就開始吃黃媽媽小籠包到現在，小籠包吃在嘴裡熱熱的，滋味甜甜的，這代表鄉親對她的疼惜，及對南投的期待，一定會認真打拚，讓中興新村發展更好。

跟著吃菜頭湯、小籠包的蔡易餘說，他和蔡培慧有「胖胖二人組」稱號，不過最近培慧瘦了，他也要努力減一點體重，迎接她回立法院。最近在外地，都有鄉親在關心蔡培慧的選情，他也都請他們記得返鄉投蔡培慧一票。

蔡培慧拿到熱騰騰的小籠包忍不住感動地哭了，蔡易餘則拿起小籠包先嘗為快，形成有趣的畫面。（蔡培慧競選辦公室提供）

蔡培慧、蔡易餘大啖好吃的菜頭湯，蔡培慧說菜頭湯好彩頭。（蔡培慧競選辦公室提供）

蔡培慧（左一）等人拿起鳳梨，大讚旺來好呷且好運旺旺來。（蔡培慧競選辦公室提供）

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