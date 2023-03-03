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    首頁　>　南投縣

    被質疑豪宅查無建物測量圖 林明溱提告卓冠廷意圖使人不當選

    南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱針對「建物測量圖」問題提告台北市議員卓冠廷。（記者謝介裕攝）

    南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱針對「建物測量圖」問題提告台北市議員卓冠廷。（記者謝介裕攝）

    2023/03/03 13:00

    相關新聞：林明溱提告違反選罷法 卓冠廷：選前沒招就靠濫訴轉移焦點

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣第2選區立委補選將於明日投開票，國民黨候選人林明溱競選總部表示，有關新北市議員卓冠廷質疑「建物測量圖」的存在性，卻故意不說明事實真相，試圖將此事導向為南投縣政府刻意隱蔽，誤導外界與林明溱產生濫權等相關不實的聯想，完全悖離事實，因此，今日委請律師向南投地檢署提出告訴，控告卓涉嫌意圖使人不當選！

    林明溱競選總部表示，卓冠廷在個人臉書上貼文中指稱，合法建物身份證的必要資訊建物測量圖，必須是公開訊息，才能向銀行申辦貸款等，該圖也能證明房子是否有依圖施工，是否有違建情況等，不過，卓冠廷卻故意找錯系統，未在「全國地政電子謄本系統」搜尋。

    一般民眾可透過上述系統，輸入相關資料後，即可以找到相關建物測量圖，並能直接供需要民眾下載，林明溱競選團隊也不吝提供該建物測量圖，提供給有興趣人士參考。

    另外，民進黨黨籍人士，包含南投縣議員沈夙峥、黨員曾琮愷等人，也在去年開記者會，曾琮愷拿出相關文件，證明房子最高抵押金額為1800萬元，更有相關貸款的資料，證明房子的合法性無虞。

    而卓冠廷貴為新北市議員，對於相關搜尋方式明明知情，卻刻意向所有選民隱瞞，甚至在談話節目中，以此假訊息作為抹黑、攻擊之內容，面對善意提醒，卓冠廷仍執迷不悟，不願意向百姓道歉，其行為讓選民不齒。

    對此，林明溱競選總部決定委請律師提出告訴，認定卓冠廷已經散佈不實的謠言，意圖使候選人不當選，以遏止這種選舉歪風，盼司法能還林明溱一個公道。

    南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱競選團隊提供「全國地政電子謄本系統」搜尋方式供民眾參考。（圖由林明溱競總提供）

    南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱競選團隊提供「全國地政電子謄本系統」搜尋方式供民眾參考。（圖由林明溱競總提供）

    南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱競選團隊提供「全國地政電子謄本系統」搜尋方式供民眾參考。（圖由林明溱競總提供）

    南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱競選團隊提供「全國地政電子謄本系統」搜尋方式供民眾參考。（圖由林明溱競總提供）

    南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱競選團隊提供「全國地政電子謄本系統」搜尋方式供民眾參考。（圖由林明溱競總提供）

    南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱競選團隊提供「全國地政電子謄本系統」搜尋方式供民眾參考。（圖由林明溱競總提供）

    南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱競選團隊提供「全國地政電子謄本系統」搜尋方式供民眾參考。（圖由林明溱競總提供）

    南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱競選團隊提供「全國地政電子謄本系統」搜尋方式供民眾參考。（圖由林明溱競總提供）

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