林明溱提告違反選罷法 卓冠廷：選前沒招就靠濫訴轉移焦點

南投縣立委候選人林明溱提告新北議員卓冠廷違反選罷法，卓冠廷指林明溱選前沒招就靠濫訴轉移焦點。（記者翁聿煌攝）

2023/03/03 11:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕南投縣立委選情緊繃，國民黨提名候選人林明溱在選前一天大動作提告新北市議員卓冠廷「意圖使人不當選」，卓冠廷回應表示，林明溱是選前沒招就靠濫訴轉移焦點，調查有憑有據，貼文清清楚楚寫道「顏家都有公開的建物測量成果圖，林家就不用？」南投縣「全方位地籍資料查詢系統」沒有相關資訊是鐵錚錚的事實，林明溱的濫訴是想轉移焦點。

卓冠廷表示，南投縣「全方位地籍資料查詢系統」明確標示「提供查詢各縣市地籍資料包括建物測量成果圖」，「資料提供機關為各縣市地政局提供」，在全方位電傳系統裡彙整各縣市的地籍資料，有顏家莊園的建物測量圖，跟林家同社區的其他建物也有，就林家連棟豪宅跟可能與其相關的房屋沒有。

卓冠廷強調，林明溱陣營直指「全國地政電子謄本系統」就有資訊，卻誣指他是刻意不提該系統必須提交申請人個資向南投縣提出申請核準後才能領件，並不是直接可以查詢的公開資訊，反倒是林明溱陣營從未說明，到底為何公開的全方位電傳系統找不到林家豪宅的建物測量？到底有沒有涉嫌隱匿？到底有沒有涉嫌濫權？

卓冠廷也質疑，林明溱陣營拖到選前一天，已經沒招了就靠濫訴轉移焦點，卓冠廷也說，轉移焦點就是林明溱一貫的套路，一路以來面對豪宅爭議避而不答、面對南投人口嚴重外移當作沒自己的事、處理南投垃圾山問題謊話連篇怪東怪西、競選車隊遇到挺蔡培慧的大學生居然轉身比倒讚，種種行為都顯現林明溱無法負責又無法面對民意，當6年立委加8年縣長已經不及格，現在又想繼續當立委更是不夠格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法