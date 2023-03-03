疫情解封 南投迎來新加坡大學生「修學旅遊」

疫情解封，新加坡南洋理工學院師生到南投修學旅遊。（南投縣政府提供）

2023/03/03 11:17

〔記者張協昇／南投報導〕國內邊境管制鬆綁，各項防疫措施也逐漸解封，南投縣政府積極拓展國際旅客觀光客源，抱括國外學生來台的「修學旅遊」活動，首批來自新加坡南洋理工學院的26名師生，2日即抵達南投體驗自然美景以及豐富的產業文化，也藉此促進國民外交。

南投縣政府觀光處表示，縣府為促進觀光產業的發展，十分重視國際學生的修學旅遊活動，也積極協助學校安排行程，希望讓來訪師生都能感受到南投的好山、好水、好人情，並對台灣留下美好、深刻的印象，歸國後能進一步為南投帶動更多觀光人潮。

觀光處指出，過去縣府曾多次協助國外來訪學校師生體驗原民編織文化、茶葉製作、農作採收、學生交流、淨山植樹綠化、社區服務等豐富多樣課程。此次新加坡南洋理工學院師生，在LIU JIAWEI老師帶領下到訪，也特別安排前往信義鄉農會梅子夢工廠體驗南投釀酒文化，再到埔里18度C巧克力參訪，了解南投的酒及伴手禮產業。

帶隊老師LIU JIAWEI表示，這次南投縣政府安排的行程，讓他們深深體會到南投的熱情、南投風景之美，日後一定會協助向新加坡學校推薦安排南投修學旅遊行程，並會介紹給身邊好友也到南投旅遊，體驗南投特色的產業文化及觀光資源。

南投縣長許淑華表示，未來會積極推動產業及文化面的深度旅遊，並透過修學旅行等不同管道行銷。

觀光處長陳志賢強調，縣府會持續推動新加坡及日本等學校安排南投修學旅遊行程，讓來訪師生深度體驗南投的美景及人情文化，進而透過口耳相傳方式讓南投成為修學旅遊首選地點，並帶動成人旅遊市場，未來這些學生修學旅遊美好記憶將成為南投觀光的最佳代言人，成為南投縣旅遊潛在客層及推手。

新加坡南洋理工學院師生來台修學旅遊，參觀南投信義鄉農會梅子夢工廠。（南投縣政府提供）

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