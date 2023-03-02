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    首頁　>　南投縣

    南投立委補選 在地女婿郭台銘臉書公開表態

    前鴻海董事長郭台銘，今晚透過個人臉書以「南投女婿」的身分，公開表態懇請南投鄉親支持林明溱。（截圖自郭台銘臉書）

    前鴻海董事長郭台銘，今晚透過個人臉書以「南投女婿」的身分，公開表態懇請南投鄉親支持林明溱。（截圖自郭台銘臉書）

    2023/03/02 23:59

    〔記者施曉光／台北報導〕先前被傳聞要在投票出馬力挺國民黨南投縣立委補選候選人林明溱的前鴻海董事長郭台銘，今晚透過個人臉書以「南投女婿」的身分，公開表態懇請南投鄉親支持林明溱，並祝福林明溱高票當選，為南投鄉親服務。

    日前表態爭取國民黨提名參選2024總統大選的郭台銘表示，過去他透過永齡基金會，捐贈妻子曾馨瑩的母校、南投縣中興國中，增建球員宿舍及棒球設備，並在林明溱擔任南投縣長任內，配合縣府捐贈南投縣立棒球場，而且他與南投的緣分不止於此，當時在國人苦於疫苗不足時，林明溱曾經提出方案，要用第二預備金向代理商上海復星購買30萬劑BNT疫苗，林明溱當時心急救人，卻遭受排山倒海的批評。

    郭台銘說，自己一生經歷過無數協商談判，曾經說過採購BNT疫苗是最令他緊張與快樂的一件事情，倘若當時失敗，不知有多少台灣家庭還要為疫苗不足受苦，而林明溱在艱困中所做的努力，即便遭受政敵抹黑攻擊依舊心繫縣民，讓他相當敬重。

    郭台銘還說，從南投棒球基礎建設的共同努力，到BNT疫苗對人民健康相似的愛顧之心，他在這次南投立委補選中，懇請南投鄉親們可以支持林明溱，也祝福林能在這次的南投立委補選中高票當選，為南投鄉親服務。

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