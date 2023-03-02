浪犬煉獄？廬山溫泉廢棄停車場傳毒狗 警方追查

仁愛鄉廬山溫泉立體停車場因災害受損，已經封閉10餘年，禁止人車進入。（記者佟振國攝）

2023/03/02 19:26

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉廬山溫泉立體停車場因災害受損，已封閉荒廢10餘年，日前卻傳出有人殘忍毒殺流浪犬，也凸顯停車場管理及存廢問題，縣府考量停車場建築龐大，拆除恐會造成邊坡更不穩定，決定維持現狀，但會研議周邊增設阻隔式圍籬，加強環境控管。

仁愛鄉廬山溫泉2008、2009年相繼遭辛樂克、莫拉克風災重創，北坡母安山岩體滑動，導致下方的立體停車場1、2期主體結構錯移，多處嚴重龜裂，基於安全考量，停車場於2011年封閉，禁止人車進入。

隨著廬山溫泉公告廢止並計劃遷建埔里福興農場，立體停車場也荒廢10餘年，日前傳出有人殘忍毒殺流浪犬，有關心流浪狗的民眾發文指稱，停車場內有20幾隻狗被毒死，有遊客發現十分不忍，已將動物屍體就地掩埋，虐狗行為引起關注，警方獲報展開調查，但今天只在停車場內發現相關飼料、器具，未發現動物屍體，還須進一步確認事件真偽。

但龐大的立體停車場建築去留也成棘手問題，縣府觀光處表示，廬山溫泉立體停車場災害受損封閉多年，曾委請土木、結構相關技師進行評估拆除可行性，認為保留停車場還是有類似擋土牆功能，若整棟拆除，可能導致邊坡的更不穩定而危及公共安全，決定維持現狀。

觀光處指出，目前停車場及周邊環境委由鄉公所代管，將要求加強場內環境管理，至於停車場出入口設有紐澤西護欄管制人車進出，但對於流浪動物的阻隔可能不具效果，研究周邊加設全阻隔式安全甲種圍籬。

廬山溫泉立體停車場於2011年正式公告封閉。（記者佟振國攝）

廬山溫泉停車場傳殘忍毒狗，警方獲報前往了解，現場有飼食的飼料、器具，還須進一步確認事件真偽。（記者佟振國攝）

廬山溫泉立體停車場建築龐大，緊鄰北坡母安下方，縣府評估不宜整棟拆除，維持現狀但不使用。（記者佟振國攝）

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