南投立委補選》投票倒數2天 「全動法」成藍綠交鋒話題

南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱（中）在立委鄭麗文（左）及李德維（右）陪同下，透過車隊掃街拜票。（記者謝介裕攝）

2023/03/02 19:40

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣第2選區立委補選剩下最後2天，今日國民黨秘書長黃健庭及立委鄭麗文、李德維、廖婉汝等人，特別來到南投陪同候選人林明溱一起車隊掃街拜票，同時也對民進黨候選人蔡培慧提出「3問」，質疑蔡是否支持「全動法」讓孩子上戰場？是否選輸還能回中央當大官？繼挺萊豬、擋疫苗之後，是否還要阻擋南投的農產品出口？

針對林明溱陣營的質疑，蔡培慧不客氣說，林明溱及國民黨的腦子充滿攻擊，真是荒謬至極，選舉就該就事論事，請林明溱先對兒子當黑官、毫宅等相關爭議說清楚，再說其他的。

鄭麗文、李德維表示，「全動法」即將送入立法院，這個會期非常關鍵，需要林明溱到立法院為南投的鄉親代言，不要讓16歲的孩子白白上戰場，蔡培慧若無具體回答此「3問」，不啻也印證她就是一個黨意立委，心中只有民進黨的上意，而沒有百姓的民意。

鄭、李2人說，林明溱一心一意只為南投，若能選上立委，便會結合立法院國民黨團立委，全力阻擋「全動法」當中的濫權條款，因此再次拜託南投鄉親一定要支持一位能夠保護南投孩子不用上戰場、不讓惡法通過的候選人。

黃健庭也說，這次立委補選，民進黨不只正副總統，行政院正副院長，包含讓台灣缺蛋的農委會主委陳吉仲在內，幾乎民進黨所有的中央官員，一天到晚都來南投助選，放著國家重要的危機不處理，缺蛋、缺藥都沒解決，民進黨就是把選舉看得比國政還重。

黃健庭稱，民進黨想複製台中市中2選區的選舉模式，企圖用很多不實訊息、抹黑、造謠等手法，來敗壞民主制度，加上本身是執政黨，可以不擇手段到這種程度，實在非常不可取。

藍軍助選團表示，林明溱在地深耕超過30年，對手蔡培慧卻是空降，根本不是一個在地人，只想藉著攻擊、抹黑，就想要強佔縣長許淑華留下的這1席立委，相信南投的鄉親，一定有智慧分辨是非並作出正確的選擇。

南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱（中）在國民黨秘書長黃健庭（左）及立委廖婉汝（右）陪同下，透過車隊掃街拜票。（記者謝介裕攝）

南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱（右2）在立委鄭麗文（右1）等陪同下，對民進黨候選人蔡培慧提出支不支持「全動法」等議題，引發外界關注。（記者謝介裕攝）

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