南投立委補選》台中綠營議員組女力應援團 助攻蔡培慧

民進黨台中市議員陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜等人今天到南投為蔡培慧助選。（台中市議員陳雅惠提供）

2023/03/02 18:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕南投縣第二選區立委補選週六（4日）就要投票，民進黨台中市議員陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜等人今天（2日）特地組成「女力應援團」，到南投與民進黨立委補選候選人蔡培慧合體，陪她到南投市區掃街拜票，呼籲南投鄉親投給南投改變的機會。

民進黨台中市議員陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜等人今天連袂到南投市蔡培慧立委補選競選辦公室加油打氣，陪同蔡培慧到市區掃街拜票，呼籲「全國來南投挺培慧」，打贏這場選戰。

陳淑華、陳雅惠說，政治要能讓人感動，蔡培慧基層出身，願意為南投做事，更挺身而出參與拚公平正義與守護世代正義的選舉，籲民眾用選票給蔡培慧力量，送她進立法院，替南投爭取福利。

兩人還說，台中市與南投是共同生活圈，台中市區也有數十萬的南投人在台中打拚，南投好、台中也會更好，拜託在台中工作的南投人回鄉投票，更打電話給南投的親戚朋友，幫蔡培慧拉票、催票，替南投故鄉投出有希望的未來。

張芬郁、謝家宜則指出，蔡培慧學經歷內涵豐厚，做事談吐實在，更熱愛南投，一路從農村小學半工半讀拚到台大博士，相信以的她的視野和格局，一定可以讓南投有不一樣的發展。兩人指出，大里霧峰有不少南投移居落地的鄉親，台中與南投是好厝邊，要一起拚建設拚觀光，拜託民眾總動員幫蔡培慧拉票，給南投改變的機會。

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