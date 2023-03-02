南投立委補選》蔡陣營質疑只拆民進黨布條 選委會：因有人檢舉

曾琮愷（右起）、蔡銘軒、沈夙崢、吳棋楠出示民進黨被拆除的布條手板，強調布條字句都是林明溱曾說過的話。（記者陳鳳麗攝）

2023/03/02 17:13

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣第二選區立委補選進入倒數階段，民進黨縣議員沈夙崢等人今天（2日）指控南投縣選委會、縣府行政不中立，選委會函文要求環保局、縣警局拆除民進黨具名的布條，對國民黨具名攻擊民進黨的布條卻視若無睹。縣選委會回應說，接獲檢舉民進黨布條未署名負責人因此才拆除，若有人檢舉國民黨布條，也會函請縣府拆除。

民進黨縣議員沈夙崢、蔡銘軒、吳棋楠及蔡培慧南投市副總幹事曾琮愷等人在南投縣黨部召開記者會，指控縣選委會、南投縣府行政不中立，他們指出，縣選委會發文要縣府環保局拆除民進黨署名的布條，環保局也真的派人車去拆除，國民黨署名攻擊民進黨的布條卻都沒有拆除，不只是不動如山，掛得滿街都是，而且是都故意掛在蔡培慧布條上面，根本是雙標。

沈夙崢也說，根據南投縣選委會名冊，選舉委員中甚至有人是林明溱擔任縣長時期的縣政顧問，還是中國國民黨黨籍，原來選委會敢用這種雙標行為欺壓民進黨候選人，就是因為林明溱陣營掌握選舉委員會，連縣選委會都必須聽林明溱的。

南投縣選委會代理主委洪瑞智說，依照選罷法，競選宣傳品未署名負責人，不分黨派都是非法，而近期獲檢舉民進黨布條未署名負責人，經選監小組認定後發文拆除，而今天國民黨也遭質疑未正確署名，後續也會函請環保局依法拆除。

至於縣選委會有國民黨籍委員一事，洪瑞智則說，委員組成是依據「直轄市縣市選舉委員會組織準則」，其中規定同一政黨委員不超過3分之1，選委會委員9人，2人國民黨，其餘為無黨籍，委員組成符合規定。

南投縣環保局說，昨天與今天兩天在南投市和名間鄉已拆除的民進黨布條，合計有60條。

民進黨製作的布條被拆。（曾琮愷提供）

國民黨具名攻擊民進黨的布條，民進黨批評縣選委會和縣府採雙標，完全不動如山。（記者陳鳳麗攝）

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