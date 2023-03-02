林明溱碩士論文被爆涉抄襲 朝陽科大證實有人檢舉

國民黨南投立委補選候選人林明溱被指碩士論文抄襲，朝陽科大校方今證實已接獲民眾檢舉，將組成違反學術倫理審定委員會進行調查。（記者陳建志攝）

2023/03/02 12:38

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨南投立委補選候選人林明溱上月被前促轉會副研究員吳佩蓉爆料，指他朝陽科大休閒事業管理系碩士論文涉嫌抄襲，且連續抄襲33頁，要國民黨主席朱立倫出來主持公道，並已經寄出檢舉資料具名檢舉；朝陽科大校方證實，已經接獲民眾檢舉信函，將組成博、碩士學位論文違反學術倫理審定委員會審查，預計在6月20日前完成調查報告及作出具體決議。

林明溱競總：禁得起考驗

林明溱競選總部日前針對指控回應，林明溱的論文具有獨創性，絕對禁得起考驗，各界若有任何疑問，可以向校方學倫會提出申訴，林明溱會予以尊重。

吳佩蓉表示，林明溱2010年畢業於朝陽科大休閒事業管理系碩士班，碩論名稱為「災害管理與重建成功因素之研究-以921地震前後之集集鎮觀光發展為例」，經過初步比對，從第一章「研究動機與目的」就出現抄襲痕跡，最應具備原創性的第五章「結論」，幾乎全部抄襲自暨南大學公共行政與政策學系的兩名碩士生，分別是2007年畢業的張秦瑞和2009年畢業的陳國興。

吳佩蓉並進一步表示，除了結論，林明溱的論文20頁至45頁，幾乎是將陳國興的碩論28頁至52頁複製貼上；林明溱論文的46頁至52頁，則與張秦瑞論文41頁至45頁高度雷同。

吳佩蓉表示，因連續33頁抄襲，事證明確，已經具名檢舉，並將檢舉函寄給朝陽科大。

朝陽科大今天表示，2月20日及2月24日分別接獲兩位民眾檢舉林明溱碩士論文疑似違反學術倫理的信函。依該校「博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」，將於3月20日前，組成博、碩士學位論文違反學術倫理審定委員會審查，並於6月20日前完成調查報告及作出具體決議。如需展延，則最遲於8月20日前公布調查結果。

前促轉會副研究員吳佩蓉表示，林明溱論文抄襲事證明確，已經具名向朝陽科大校方檢舉。（擷取自吳佩蓉臉書）

前促轉會副研究員吳佩蓉表示，林明溱的論文（右）明顯抄襲陳國興的碩士論文（左）。（擷取自吳佩蓉臉書）

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