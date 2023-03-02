南投立委補選》反空污團體要求候選人提空污政見

台灣健康空氣行動聯盟等團體，2日至南投縣政府演出反空污行動劇，並要求藍綠兩黨候選人林明溱及蔡培慧提出空污政見。（記者張協昇攝）

2023/03/02 11:58

〔記者張協昇／南投報導〕南投第二選區立委補選，後天投票，藍綠陣營進入割喉戰，選戰打得硝煙瀰漫，惟台灣健康空氣行動聯盟等團體不滿南投空污問題嚴重，為濁水溪以北最毒霾鄉，且與空污有關的女性肺腺癌等疾病發生率高，但藍綠兩黨候選人林明溱及蔡培慧卻未提出任何空污政見，2日發動近百位民眾到縣政府演出反空污行動劇，隨後到兩位候選人競選總部吹哨示警，並要求兩位候選人簽署7項防制空污訴求的承諾書，包括選前提出空汚治理政見，以及當選後監督中央與地方執政者協同進行南投霾鄉空污健康風險真相調查，終結南投人的長期呼吸不平權，還給空污災民一個公道。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師及南投縣環境保護協會創理事長林翠蘭等人指出，南投埔里是全國第一個發起反空污遊行的鄉鎮，惟南投近幾年來空污嚴重，2022年竹山的臭氧最大8小時平均值（99th）的年均值排名，大幅退步為本島所有測站中最糟的第三名，更惡於高雄工業大城。女性肺腺癌發生率急速增長，是中部4縣市之冠，6大空污病每10萬人口死亡率更是全台第一，請兩黨候選人重視南投空污問題，並簽署七項防制空污訴求的承諾書。

這7項承諾包括:選前提出尊重族群轉型正義的氣候／空汚治理政見；正視2020年南投縣女性肺腺癌的高成長發生率，進而提出南投縣空污防制的有效解方；搶救南投空汚，優先承諾2029無煤中火、無煤六輕，台塑石化、中龍鋼鐵減產邁向零出口；西部所有縣市聯合空汚治理，中彰雲應成為南投縣的好近鄰，莫讓居住在空污擴散不易下風處的南投人健康受害流淚；中央限年補貼南投公共運輸全面電動化，觀光熱區優先電動公車百分百；中央與地方協同進行南投霾鄉的空污健康風險真相調查，還在地受害者一個公道。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師表示南投空污嚴重，造成縣民健康受危害，籲南投立委補選藍綠兩黨候選人重視。（記者張協昇攝）

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