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    首頁　>　南投縣

    南投公布酒駕累犯名單 半月又增12人、累計59人

    南投警方執行酒測臨檢勤務情形。（資料照）

    南投警方執行酒測臨檢勤務情形。（資料照）

    2023/03/02 09:53

    〔記者謝介裕／南投報導〕台中區監理所再度公布10年內2次以上酒駕或拒測違規再犯者，南投縣共有59人，距上次公布的47人，僅短短半個月時間又增加12人，令警方不禁嘆道：是罰不怕？還是自尊心也隨黃湯被喝掉了嗎？

    南投縣警察局交通隊指出，10年內2次以上酒駕或拒測違規再犯者，公布其姓名、照片及違規事實的酒駕新法，於去年3月31日開始實施，南投縣計有南投與埔里2處監理站，迄今年2月15日止，分別公布26名及21名合計47名，如今南投監理站增至32人、埔里監理站增至27人，合計59人，其中，有7人不但無駕照，且酒駕累計已達3次之多。

    警方說，依道路管理處罰條例規定，初犯者，拒絕酒測吊銷駕照，3年內不得考領外，還要被罰18萬元罰鍰、且當場移置保管汽機車，並強制參加道路交通安全講習，再犯者，前次處罰金額再加18萬元就是36萬、3犯者54萬、4犯者72萬元，以此累計且無上限。

    一名資深員警透露，有一名擁有大貨車、小客車及機車駕照在工廠上班的民眾，因喜歡下班後喝兩杯才回家，每次也都自認不會那麼倒楣踫上警察，偏偏就印證了「莫非定律」，常常酒後開車回家途中被攔查，並因涉及酒駕遭員警依公危公共危險罪嫌究責，直至所有駕照均被吊銷才徹底改掉酒後開車的壞習慣。所以說絕大多數的民眾不是不怕罰，也不是沒有羞恥心，而是與該個案一樣，心存不會被抓到的僥倖心態，才會違反法規落到遭移送法辦的下場，值得大家引以為鑑。

    除此，警方強調，酒駕罰則可區分「行政罰」與「刑罰」2種，上述便屬於行政罰，至於刑罰方面，肇事致人重傷，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；如果是致人於死的話，則是處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。若是酒駕再犯致人重傷則加重處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致人於死除了最高可併科300萬元罰金外，更可能被判無期徒刑，不容等閒視之！

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

     

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