靠縣長特權蓋房？卓冠廷質疑「林明溱家豪宅」這點比顏家還誇張
首次上稿 09:19
更新時間 10:17（新增林明溱回應）
林明溱：有意見可提出檢舉
〔記者翁聿煌、謝介裕／連線報導〕南投縣立委選情緊繃，前台中市新聞局長、新北市議員卓冠廷今天（2日）質疑國民黨南投縣立委候選人林明溱，「連台中顏家莊園都公開的建物測量圖，南投林家豪宅就不用？這是比特權還特權的故事嗎」？
針對卓冠廷質疑建物測量圖一事，林明溱回應，都已經快到投票日了，民進黨還是一直在抹黑他，若對其南投居住的房子有意見，可向相關單位提出檢舉，他也會配合權責機關調查。
卓冠廷在臉書PO文說，他查了一下林明溱家豪宅所在的「白金漢特區」建案那3排，總共17間豪華別墅的地政資料，「發現一件很奇怪的事情，已知林明溱兩位兒子起造或是跟黑龍江建設江董可能有關的6間房子，都沒有建物測量圖，另外11間都有」。
卓冠廷說，「查了周邊其他比較久遠的建物，就連20年前蓋的房子也都有『建物測量圖』啊！別說南投周邊了」，就連他當時查台中前立委顏寬恒佔用國有地的莊園級豪宅，也都有建物測量圖。
卓冠廷指出，「建物測量圖」就像是合法建物身分證的必要資訊，如果房子要辦貸款，銀行也一定要這圖，才知道房屋面積多大，估價才有依據，才有可能貸款給屋主，林明溱家這兩間房子都有貸款，所以一定有「建物測量圖」，但這張圖在公開資訊查不到，社會公眾不知道房子合法的使用範圍，自然也無法得知，房子是否有二次施工？有沒有違建？
他強調，台中顏家莊園就是因為這張圖才發現原來是「二次施工後變成長高又長胖的大違建」，他要問才卸任南投縣長的林明溱「為什麼你兒子兩間豪宅的建物測量圖，南投縣政府的系統裡不用公開？是根本沒申請，還是縣府動了手腳暗槓起來」？
他指出，「白金漢」這6間沒有圖的豪宅，其中2間的起造人是江姓（1間是該建商江董後來售出的房子），這兩2間林姓起造人的豪宅已知是林明溱兒子起造，另外2間原始起造人也姓林，後來轉手賣人。
他要公開問林明溱：「為什麼你家房子的建物測量圖不用公開？你家兩間房子到底有沒有建物測量圖？若沒有建物測量圖，房貸是怎麼申請下來的？你究竟還在掩飾甚麼？南投縣給你執政縣府8年、加立委6年，可以隻手遮天嗎？」卓冠廷強調，林家豪宅產生的種種疑問，顯示「林明溱帝國」真的該結束了。