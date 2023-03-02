靠縣長特權蓋房？卓冠廷質疑「林明溱家豪宅」這點比顏家還誇張

新北市議員卓冠廷。（記者翁聿煌攝）

2023/03/02 10:17

首次上稿 09:19

更新時間 10:17（新增林明溱回應）

林明溱：有意見可提出檢舉

〔記者翁聿煌、謝介裕／連線報導〕南投縣立委選情緊繃，前台中市新聞局長、新北市議員卓冠廷今天（2日）質疑國民黨南投縣立委候選人林明溱，「連台中顏家莊園都公開的建物測量圖，南投林家豪宅就不用？這是比特權還特權的故事嗎」？

針對卓冠廷質疑建物測量圖一事，林明溱回應，都已經快到投票日了，民進黨還是一直在抹黑他，若對其南投居住的房子有意見，可向相關單位提出檢舉，他也會配合權責機關調查。

卓冠廷在臉書PO文說，他查了一下林明溱家豪宅所在的「白金漢特區」建案那3排，總共17間豪華別墅的地政資料，「發現一件很奇怪的事情，已知林明溱兩位兒子起造或是跟黑龍江建設江董可能有關的6間房子，都沒有建物測量圖，另外11間都有」。

卓冠廷說，「查了周邊其他比較久遠的建物，就連20年前蓋的房子也都有『建物測量圖』啊！別說南投周邊了」，就連他當時查台中前立委顏寬恒佔用國有地的莊園級豪宅，也都有建物測量圖。

卓冠廷指出，「建物測量圖」就像是合法建物身分證的必要資訊，如果房子要辦貸款，銀行也一定要這圖，才知道房屋面積多大，估價才有依據，才有可能貸款給屋主，林明溱家這兩間房子都有貸款，所以一定有「建物測量圖」，但這張圖在公開資訊查不到，社會公眾不知道房子合法的使用範圍，自然也無法得知，房子是否有二次施工？有沒有違建？

他強調，台中顏家莊園就是因為這張圖才發現原來是「二次施工後變成長高又長胖的大違建」，他要問才卸任南投縣長的林明溱「為什麼你兒子兩間豪宅的建物測量圖，南投縣政府的系統裡不用公開？是根本沒申請，還是縣府動了手腳暗槓起來」？

他指出，「白金漢」這6間沒有圖的豪宅，其中2間的起造人是江姓（1間是該建商江董後來售出的房子），這兩2間林姓起造人的豪宅已知是林明溱兒子起造，另外2間原始起造人也姓林，後來轉手賣人。

他要公開問林明溱：「為什麼你家房子的建物測量圖不用公開？你家兩間房子到底有沒有建物測量圖？若沒有建物測量圖，房貸是怎麼申請下來的？你究竟還在掩飾甚麼？南投縣給你執政縣府8年、加立委6年，可以隻手遮天嗎？」卓冠廷強調，林家豪宅產生的種種疑問，顯示「林明溱帝國」真的該結束了。

新北市議員卓冠廷質疑南投縣立委候選人林明溱豪宅沒有建物測量圖。（摘自卓冠廷臉書）

新北市議員卓冠廷質疑南投縣立委候選人林明溱豪宅沒有建物測量圖。（摘自卓冠廷臉書）

新北市議員卓冠廷質疑南投縣立委候選人林明溱豪宅沒有建物測量圖。（摘自卓冠廷臉書）

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