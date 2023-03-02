3/24晚間「月掩金星」 追星族別錯過這方位及時間點

3月24日晚間7點50分至53分之間，台灣各地將有「月掩金星」的天文景觀。（圖由劉志安提供）

2023/03/02 09:00

〔記者佟振國／南投報導〕時序進入3月，陸續進入夏季銀河觀攝季節，但3月24日晚間也有月掩金星的天文景觀，台灣各地發生時間約在晚間7點50分至53分之間，以肉眼即可見到微笑般的細眉月及緊靠上方的金星，逐漸被月亮遮掩而消失，台北市天文協會理事長劉志安則是建議民眾儘量找西方開闊無遮蔽的地點來觀賞，也可用望遠鏡放大觀看或攝影更佳。

根據中央氣象局的觀星資訊，3月份起夏季銀河會將在凌晨2、3點自東至東南方升起，開始進入了拍攝季節，也吸引喜愛拍攝夏季銀河東升的民眾前往合歡山暗空公園追星，也在觀星群組分享3月份銀河時間表及最新拍攝的浩瀚銀河美照。

但台北市天文協會理事長劉志安提醒3月24日晚間也別錯過「月掩金星」的天文景觀，台灣各地發生的時間約在晚間7點50分至53分左右。劉志安說，因為是農曆初三，月球呈眉月狀，暗的地方比亮的部份大得多，傍晚在西方可以看到月亮漸漸與金星越來越靠近，到了7點50分至53分，會看到金星開始變暗，因為從月球的暗緣掩入，所以很明顯看出金星變暗，然後一下子如變魔術般消失不見了，掩星的時間歷時約56分鐘，可惜台灣所見金星掩出的時候，月球剛落下地平線，沒辦法看到。

但在外島的金門、馬祖，因地理位置較為偏西，可於月沒之時見到掩出現象，劉志安建議有興趣觀賞「月掩金星」的民眾，當晚儘量找西方開闊無遮蔽的地點，也可透過望遠鏡輔助，觀賞效果更佳。

3月24日晚間「月掩金星」，屆時為農曆初三，月亮呈微笑新月將金星遮蔽。（圖由劉志安提供）

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