南投「四書五經」主題書展登場 推有獎徵答9本書名猜一猜…

南投縣政府文化局推動閱讀風氣，特別從今3月2日至4月30期間舉辦「四書五經」主題書展，值得民眾參與。（記者謝介裕攝）

2023/03/02 07:05

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著科技進步，時下民眾幾乎人手一機，但對於國學常識似乎也愈來愈陌生，南投縣文化局特別從今日起至4月30日止，在文化局圖書館一樓期刊室舉辦「四書五經」主題書展，前100名來參觀的民眾，只要能說出四書五經是哪幾本書的答案，還有機會獲得鹿谷紅茶獎品，藉此互動增進南投閱讀風氣。

四書五經是儒家思想文化的重要核心，但您知道四書五經是哪幾本書?文化局表示，所謂「四書」是指論語、孟子、中庸及大學這四本書；「五經」則是詩經、尚書、易經、禮記和春秋這五本書的合稱，也是中華民族最寶貴的精神財富之一，多加閱讀四書五經，既可修身養性，還有助於立德立志增廣見聞。

因此，文化局為服務各個年齡層的讀者並促進館藏資源共享，遂推出特定主題書展，期拉近民眾與圖書館的距離，提昇館藏書籍使用率，加上我國歷來就有「客來敬茶」的民俗，早在3000多年前的周朝，「茶」已被奉為禮品與貢品，到兩晉、南北朝時，「客來敬茶」更已成為人際交往的社交禮儀，因此在上述書展期間文化局圖書館也特別準備頂級鹿谷紅茶給前100名來參觀的民眾，但前提是須答對四書為哪四書及五經是哪五經?期讓民眾在茶香與書香交織氛圍中對閱讀能更有感。

南投縣文化局進一步表示，「四書五經」主題書展展出的書籍包括孤本宋刊本「春秋左傳句解（大方出版社,60年出版） 」、「四書集注（世界書局,45年出版）」、錢穆名著「孔子與論語」、南懷瑾名著「孟子與萬章」、釋從慈法師名著「亂世中的覺醒」與南投文學作家游志誠著「易經原本原解」等相關書籍，歡迎前往圖書館參觀閱覽、一起來讀好書。

南投縣政府文化局舉辦「四書五經」主題書展，錢穆名著「孔子與論語」也在展出的書籍之中。（圖由南投縣政府文化局提供）

南投縣政府文化局舉辦「四書五經」主題書展，南懷瑾名著「孟子與萬章」也在展出的書籍之中。（圖由南投縣政府文化局提供）

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