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    首頁　>　南投縣

    拿1000元幫候選人買票 緩刑3年繳公庫5萬

    南投縣草屯鎮有男子自稱是簡姓鎮代候選人支持者，幫其現金買票，該男子被判刑2年，緩刑3年，但要向公庫支付5萬元，並褫奪公權4年。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣草屯鎮有男子自稱是簡姓鎮代候選人支持者，幫其現金買票，該男子被判刑2年，緩刑3年，但要向公庫支付5萬元，並褫奪公權4年。（記者陳鳳麗攝）

    2023/03/01 16:24

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮李姓男子，在投票日一早幫簡姓草屯鎮代候選人現金買票，拿了1000元給張姓選民，請他和其妻投給簡姓候選人，南投地院近日將幫候選人現金買票的李男，以投票交付賄賂罪名判刑2年，褫奪公權4年，宣告緩刑3年，但要向公庫支付新臺幣5萬元，及上法治教育課兩次。張男判刑3月，緩刑2年，褫奪公權2年。

    判決書指出，李姓男子是簡姓草屯鎮代候選人的支持者，去年11月26日早上7、8點左右，到張姓鎮民家中，拿了1000元給張男，以每票500元代價，請他和其妻投給給簡姓候選人。張男應允，也告知妻子李男來幫簡姓候選人買票，但錢自己收下，未分500元給其妻。李、張在法庭上都有坦承交付、收受賄款，張也交出犯罪所得。

    法官在判決書中表示，選舉乃民主之重要基石，攸關一國政治之良窳甚鉅，而賄選為敗壞選風之主要根源，影響國家根基及人民權益至深，李男和張男明知不能賄選，交付和收受賄款，破壞選舉之公正、公平及純潔，所為極屬不該，但考量兩人坦承犯行，因此宣告緩刑3年和2年，但仍要褫奪公權4年及2年，且李男要向公庫支付5萬元，此外李和張還要各上2次法治課程。

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