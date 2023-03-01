南投立委補選倒數3天 藍營「兩手策略」與綠營「直球對决」

南投縣第2選區立委補選民進黨候選人蔡培慧，在國民黨南投縣黨部斜對面懸掛「為南投爭一口氣」的競選看板。（記者謝介裕攝）

2023/03/01 16:10

〔記者謝介裕／南投報導〕南投立委補選倒數3天，國民黨祭出兩手策略，一方面透過座談會凝聚黨員向心力及固守南投市票倉，連縣長許淑華也從今起請假至投票結束，全力投入輔選行列，另一方面在黨部外牆設置「她讓南投很生氣」的主題看板，與對手蔡培慧懸掛在對面的看板「直球對決」，猛批對手蔡培慧念茲在茲的「爭一口氣」是為黨意而非民意。

國民黨副發言人呂謦煒指出，民進黨立委補選候人蔡培慧在國民黨南投縣黨部斜對面設了一個「為南投爭一口氣」的看板，為了讓民眾了解她其實是「為黨意爭一口氣」，特別在南投縣黨部外牆掛上「她讓南投很生氣」的主題看板，內容羅列她聽從黨意的歷史，過去主張萊劑要零檢出，現在卻挺萊豬；以前她說跟南投立委二選區有隔閡，現在卻參選立委補選；明明缺蛋，農委會主委陳吉仲卻還有時間幫她輔選，種種行為證明她心中只有黨意、沒有民意，讓南投好生氣！

而在南投市中興新村舉辦的國民黨員座談會，不僅民眾黨南投縣黨部主委即現任南投縣議員簡千翔出席，連「戰鬥藍」中廣董事長趙少康也到場猛酸民進黨，從過去缺口罩、缺疫苗、缺病房，到現在缺蛋、缺水、缺電、缺藥，什麼都缺，這樣能讓民進黨繼續執政嗎？

趙少康進步一表示，南投一個立委的補選，剩下10個月的任期，搞到好像總統的大選一樣，民進黨的大官都來了，從黨主席暨副總統賴清德御駕親征，迄行政院長、副院長及農委會主委等相關部會首長也都來南投輔選，且抹黑、造謠奧步盡出，「全黨打一人」，根本是場小蝦米對抗大鯨魚的選舉。

趙少康說，不過，林明溱絕對沒有那麼差，以前到日月潭多困難，現在交通多便利，且林明溱從立委到縣長為南投爭取多少交通建設，大家也都有目共睹，呼籲南投鄉親3月4日用選票給民進黨一點顏色。

針對南投縣第2選區立委補選民進黨候選人蔡培慧「為南投爭一口氣」的競選看板，國民黨特別在南投縣黨部外牆設置「她讓南投很生氣」的主題看板，彼此較勁意味濃厚。。（記者謝介裕攝）

南投縣第2選區立委補選倒數3天，縣長許淑華請假全力幫國民黨候選人林明溱向鄉親拉票。（記者謝介裕攝）

南投縣第2選區立委補選倒數3天，縣長許淑華（左）與中廣董事長趙少康（右2）幫國民黨候選人林明溱（左2）輔選，並一起開心合照。（記者謝介裕攝）

南投縣第2選區立委補選倒數3天，國民黨在南投市辦理黨員座談會，除縣長許淑華（右3）、中廣董事長趙少康（右4）出席外，民眾黨南投縣黨部主委簡千翔（右1）也到場力挺國民黨候選人林明溱（左2）。（記者謝介裕攝）

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