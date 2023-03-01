林明溱承諾不選2024立委 民進黨：史上最荒謬參選理由

國民黨南投縣第二選區立委補選候選人林明溱（右）一再強調自己不再參選2024立委，被民進黨批評是成為史上最荒謬的參選理由。（資料照）

2023/03/01 15:39

〔記者陳昀／台北報導〕南投縣第二選區立委補選最後熱戰，對於國民黨候選人林明溱一再強調自己不再參選2024立委，民進黨批評，把不參選當成主要政見，卻是成為史上最荒謬的參選理由。

林明溱前晚在竹山稱他此次參選是為了傳位給縣議員游顥，民進黨副秘書長黃建嘉今再度針對林明溱的參選理由提出質疑，林明溱一再地強調這次參加立委補選是非常的委屈，而且這次參選是為了下次的不選，既然不想選，何必委屈呢？既然不想服務南投何必勉強呢？

黃建嘉指出，「這次的參選是為了下次的不選」，所以林明溱提出來的政見還沒開始就已經是芭樂票，沒想到林明溱都已經在南投掌權30年，還是「不會騙就不會選」。

黃建嘉也說，林明溱這次參選就是為了讓他兒子林儒彬有足夠的時間佈局下一次的立委選舉，林明溱說出他的真心話，其實這次他就要幫他兒子卡位，用時間換取空間。

黃建嘉認為，林明溱敢違反法律給兒子林儒彬特權黑官，敢拿選舉補助款幫兒子買2300萬歐式豪宅，敢讓兒子林儒彬一邊當官一邊當建商，代表為了兒子，林明溱「沒有什麼不敢」，當然也敢在2024年大選時為了兒子再賣游顥一次。

黃建嘉表示，游顥的臉書有很多「頭號粉絲」都在貼文底下留言：「絕對不會相信林明溱」，請游顥多聽支持者的真心話，不要被林明溱賣了還在幫他數鈔票。

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