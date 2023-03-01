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    首頁　>　南投縣

    赴南投為蔡培慧助陣 黃捷：再次被她熱忱感染

    蔡培慧與九二一重建夥伴熱情相擁，讓黃捷（右）好感動。（記者王榮祥翻攝）

    蔡培慧與九二一重建夥伴熱情相擁，讓黃捷（右）好感動。（記者王榮祥翻攝）

    2023/03/01 13:50

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃捷奔赴南投為「三色豆終結者」、民進黨南投第二選區立委候選人蔡培慧助陣！她說從農陣時期就認識蔡培慧，她對土地源源不絕的熱情、還有待人發自內心的溫暖始終不變，陪她掃街後、再次被她的熱忱感染

    黃捷說，蔡培慧曾為了小學生營養午餐能更均衡健康，為孩子請命、把三色豆改成更高品質的食材，而這只是其中一項、她為食農教育所做的努力。

    她透露，在農陣時期就認識培慧，從體制外到體制內，不變的就是她對土地有源源不絕的熱情，還有待人發自內心的溫暖；只要講起家鄉的發展，不論多疲累、她的眼中永遠閃著光芒，真的是非常敬佩的對象！

    黃捷回顧沿途掃街時，還遇到20年前培慧在921重建時的夥伴！她興奮地擁抱對方，那種曾為家鄉共患難的情感、真摯又美麗，也讓人再次被她的熱忱感染。

    她形容蔡培慧一直用行動證明不求私利、一心奉獻，輔選時沿路鄉親們都振臂對她喊加油，這是過去她對南投所有善意的累積。

    黃捷說，蔡培慧一路拍胸脯保證「要拚就要拚過！」，並告訴所有支持者，她會拚到最後一刻，自已也相信她一定可以做到。

    離選舉倒數3天，懇請南投第二選區南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉的鄉親，3月4號出門投票！1號蔡培慧絕對是南投最好的立委人選，真的很希望她能當選！

    黃捷陪同蔡培慧掃街拜票。（記者王榮祥翻攝）

    黃捷陪同蔡培慧掃街拜票。（記者王榮祥翻攝）

    黃捷力挺蔡培慧，形容她對土地源源不絕的熱情，還有待人發自內心的溫暖始終不變。（記者王榮祥翻攝）

    黃捷力挺蔡培慧，形容她對土地源源不絕的熱情，還有待人發自內心的溫暖始終不變。（記者王榮祥翻攝）

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