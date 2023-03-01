遲送案致涉貪公務員逃懲戒 南投縣府：信義鄉公所去年10月才函報

南投縣府指逃過懲戒的洪姓公務員非縣府所屬職員，而是信義鄉公所人員，公所到去年10月和12月才函報縣府。（記者陳鳳麗攝）

2023/03/01 14:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕針對南投縣洪姓公務員早被判刑但移付懲戒太晚，讓他逃過懲戒安然退休，立委鄭運鵬今天質疑南投縣政府遲移付懲戒，導致涉貪公務員獲判免議；南投縣府解釋，洪員是信義鄉公所課員，公所去年10月7日和12月30日才函報縣府，縣府也分別在去年10月18日及今年1月9日函轉移送懲戒法院審理。

對於洪姓公務員早在2008年辦理「河川守護隊計畫勞務外包招標採購案」，詐領86萬元被偵辦，2016年就因妨害投標罪被判刑6個月確定，但縣府卻未及時在2008年移付懲戒，並讓他退休，直到洪員在2022年因利用職務機會詐取財物罪被判刑4年1月確定，縣府才移付懲戒，因逾10年追懲時效，因此被判免議，立委鄭運鵬今天要求司法院修法明定移付期限。

南投縣府對此提出說明，強調洪姓課員是信義鄉公所人員，並不是縣府所屬職員，而洪員更已在2011年7月4日經銓敘部審定退休，並支領月退休金在案。

縣府也說，洪員是在2005年至2009年任職信義鄉公所期間，因與廠商等人共同利用職務機會詐取財物，以及妨害投標之違失行為，違反貪污治罪條例及政府採購法，信義鄉公所去年10月7日將洪員利用職務機會詐取財物部分函報縣府，另妨害投標罪部分去年12月30日才函報縣府。

縣府分別在去年10月18日及今年1月9日函轉移送懲戒法院審理，並經懲戒法院於今年2月21日以本案應適用105年5月2日懲戒法修正施行前第25條第3款規定，為免議之判決。

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