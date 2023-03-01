許淑華請假輔選林明溱 蔡培慧：請為縣民謀福利別為林家父子求官

民進黨立委補選候選人蔡培慧（中）得知南投縣長許淑華請假3天為林明溱輔選，她提醒許淑華要為全體縣民福利，而不是為林明溱及其兒子求官位。（記者陳鳳麗攝）

2023/03/01 11:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣長許淑華今（1）日起請假3天全力投入輔選參加立委補選的國民黨候選人林明溱；民進黨候選人蔡培慧受訪時回應，請許淑華記得，南投縣長是為全體南投縣民謀福利，不是為林明溱個人及其兒子林儒彬求取官位。

許淑華今天透過縣府發新聞稿，聲明今天起請假3天，全力為林明溱輔選，強調南投縣各項建設與工作持續運作、縣府團隊善盡職守，一如往常服務縣民；若請假期間遇有重大事項，隨時可以回到縣政府指揮調度，縣政工作不會因此怠惰。

對此，蔡培慧受訪時只簡單地提醒許淑華是全體南投縣民的縣長，要為縣民謀福利，而不是只為林明溱和其兒子林儒彬求取官位。

另外，今天國民黨南投縣黨部再度為林明溱開記者會攻擊蔡培慧，指民進黨要通過「全動法」、要拉學生上戰場，又再提缺蛋問題；蔡培慧被媒體追問時說，林明溱競選陣營已經不為南投縣設想了，滿腦子只是抹黑、攻擊、造謠，真的荒唐、荒謬到極，想問林明溱前縣長，若有為南投打拚，會放任學校設施殘破而說沒錢做？放任醫療會放任兒子林儒彬當黑官「縣長特助」，在縣府頤指氣使，垃圾送到竹山、名間鄉做到一半的、兒園公園都說是兒子建議的？

蔡培慧強調，選舉就應該就事論事，何況林明溱至今不解釋豪宅的種種疑雲，這些就請林明溱先說清楚。

南投縣長許淑華今天起請假3天，要全力為國民黨南投立委補選候選人林明溱輔選。（南投縣府提供）

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