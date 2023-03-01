蔡培慧宣布選舉補助款全捐公益團體 憶起陳綢阿嬤哭了

蔡培慧（中）宣布將此次立委補選選舉補助款全捐給縣內多個慈善團體，讓善良的力量傳下去。（記者陳鳳麗攝）

2023/03/01 11:12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「南投需要善良力量！」民進黨徵召南投縣第二選區立委補選候選人蔡培慧，今天宣布要把該次選舉補助款全數捐給良顯堂基金會等多個慈善團體，她在追憶陳綢阿嬤時哭了，她說，在陳綢阿嬤身上看到女性義務奉獻的力量，雖捐出的選舉補助款是杯水車薪，但希望透過宣示，政治人物要把國家資源用在對的地方。

蔡培慧今天在縣議員蔡銘軒、沈夙崢、吳棋楠等人見證下，宣布將此次立委補選的選舉補助款，全數捐出來給縣內多個慈善團體，包括：從921地震後到現在持續在幫助地方的南投縣生活重建協會、中寮鄉龍眼林福利協會、關心教育的仰望基金會、陳綢阿嬤設立的良顯堂基金會，以及長期關助女性的勵馨基金會等。

蔡培慧指出，上週在中興新村辦紙風車兒童劇團表演時，有小朋友特地跑來抱住他，開心地說要看紙風車的演出，那天更清楚地知道南投需要善良和關懷教育文化的力量，因此決定把此次補選的選舉補助款捐出來，表示自己與長時間為慈善、少年、女性、教育文化奉獻的團體站在一起。

蔡培慧憶起陳綢阿嬤時忍不住哭了，她說，陳綢阿嬤即使在身體狀況不佳時仍一直關心她，看到她就緊緊擁抱著她，要她顧好身體，而依然關心弱勢的族群和慈善志業，在阿嬤身上看到女性的力量和義務奉獻的力量，她是南投的女兒，一定要跟南投鄉親站在一起，她的捐款只是杯水車薪，但以此行動來宣示，政治人物應該把國家資源用在對的地方，而不是像林明溱當縣長時，學校禮堂殘破要縣府出20萬元配合款時說「沒錢」，卻有5億多元拿來建塔。

蔡培慧（中）憶起陳綢阿嬤在身體不好時仍非常關心和鼓勵她，忍不住哭了，她說，在陳綢阿嬤身上看到女性的力量、義務奉獻的力量。（記者陳鳳麗攝）

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