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    首頁　>　南投縣

    南投縣府遲送...涉貪課長逃懲 司法院研議修法防堵

    民進黨立委鄭運鵬質詢南投縣政府遲送，導致涉貪公務員逃懲的修法可能性。（記者吳政峰翻攝）

    民進黨立委鄭運鵬質詢南投縣政府遲送，導致涉貪公務員逃懲的修法可能性。（記者吳政峰翻攝）

    2023/03/01 10:51

    〔記者吳政峰／台北報導〕南投縣政府一名洪姓課長2008年涉貪，2011年就起訴移審法院，但縣府直到2022年才移付懲戒，超過10年追懲時效，懲戒法院只能判決免議。民進黨立委鄭運鵬1日在立法院司法及法制委員會質詢此事，司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳表示，已注意到此現象，將研議修法防堵。

    鄭運鵬指出，洪姓課長涉及貪污等兩個罪名，南投縣政府卻直到追懲時效之後才移付懲戒，導致納稅人還要付涉貪公務員退休金，而這種技術性遲送的方式並不難，只要被付懲戒人有運氣跟能力，透過巧門不要上報案件，上級機關就不會知道。

    鄭運鵬認為，即便上級機關知道，若因人情關係而官官相護，假裝不知此事，拖過追懲時效才移送，這種行政督導違失，依目前的法律也沒有懲處的機制。他想問，如果透過修正公務員懲戒法，明定移送期限，要求公務機關於所屬公務員涉犯刑事案件、檢察官偵結後六個月內，應依調查報告移付懲戒；行政違失則應於調查後三個月內移送，是否可行？

    張國勳說明，公懲法2020年修法後，已把免職、撤職兩種處分改為無追懲時效，休職以下的為十年，減少退休金以下的懲戒力道則是五年，但南投縣政府的這案是屬於舊法，當年的追懲時效一律十年，因太慢移送而判決免議。

    張國勳表示，現行的公懲法針對逾移付懲戒並沒有規定期限，司法院對於機關怠於移送的行為，已決定啟動公懲法研修。

    張國勳強調，我國採取「刑懲並行」制度，刑事犯罪與行政懲戒可同步進行審理，不會相互干預，若機關認為所屬公務員涉有違失，無須等到刑事判決或起訴，均可依照自行調查的結果移請懲戒法院審理。

    張表示，上級長官明知下屬有違失，即應進行調查，並視調查結果決定是否移送懲戒法院審理，即便公懲法沒有規定移送期限，長官若怠於行使行政監督或法定權力，仍可能被監察院調查。

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