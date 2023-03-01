點名昔鄭文燦出國也沒報告 國民黨：民進黨質疑林明溱是雙標

國民黨桃園市議員舒翠玲（左）今天質疑行政院副院長鄭文燦，在桃園市長任內花大錢出國沒公開上網招標、也沒有報告，卻指責前南投縣長林明溱出國考察。右為國民黨發言人楊智伃。（記者劉信德攝）

2023/03/01 11:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今（1）日上午召開「民進黨看過來！鄭文燦出訪大撒幣，不用同樣標準監督嗎？」記者會，指控行政院副院長鄭文燦過去擔任桃園市長期間花龐大經費出國考察，卻沒有公開上網招標，回國後也沒有報告，還點名內政部長林右昌應該回想一下過去平均1個月就出國考察1次，1年出國15次，民進黨指責國民黨南投縣立委補選候選人林明溱過去擔任南投縣長時出國考察，為何沒有看到這些現象，根本就是嚴重雙標。

國民黨桃園市議員舒翠玲指出，鄭文燦在105年帶隊參訪荷英法等國智慧城市，一行34人總花了874萬餘元，平均每人花費22萬元，106年鄭文燦又帶隊45人考察美西並進行航空城招商，總共花了689萬餘元，民進黨質疑林明溱縣長任內考察報告內容在網站上都是亂碼，但鄭文燦的2次考察在網上卻是全部看不到報告，因為出訪經費來源都不是桃園市政府編列的考察預算，而是用業務費以及桃園市庫挹注的文化基金會支應，沒有上網公告招標，而且直接指定旅行社辦理，這就是鄭文燦在桃園市長任內最荒唐的一件事情。

舒翠玲表示，審計部2022年的審查報告直接打臉桃園市政府，所謂的智慧城市花費將近上億元，其中8000多萬全部打水漂，因為開發的智慧城市app有27款下架，嚴重浪費公帑，甚至有3筆app用不到2年就下架，其中還有1筆因為有資安疑慮被下架。

舒翠玲呼籲鄭文燦說清楚講明白，為何可以花費龐大經費出國考察，卻沒有公開上網招標，也沒有報告，卻可以指責林明溱出國考察。

國民黨發言人楊智伃說，國民黨出訪是拚經濟，民進黨出訪卻是吃香、喝辣、大撒幣，民進黨一方面批評林明溱出訪行程，一方面又讓出訪撒幣、沒有效益的鄭文燦站在民進黨南投縣立委補選候選人蔡培慧的旁邊助選，難到民進黨的臉不會腫？蔡培慧不會尷尬？鄭文燦不用說明自己出訪行程花這麼多錢，卻不用公開招標？

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