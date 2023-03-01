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    首頁　>　南投縣

    國道服務區點餐害慘外送員 這公司道歉並代繳罰單

    國道3號南投服務區一名員工2月27日叫外送，外送員騎機車送餐卻被國道警察開單告發，南投服務區新東陽公司主管為此鄭重致歉，承諾罰單將由公司負擔。（資料照，記者張協昇攝）

    國道3號南投服務區一名員工2月27日叫外送，外送員騎機車送餐卻被國道警察開單告發，南投服務區新東陽公司主管為此鄭重致歉，承諾罰單將由公司負擔。（資料照，記者張協昇攝）

    2023/03/01 08:37

    相關新聞請見：

    人在高速公路服務區還點外送！外送員「被陰了」慘吞罰單

    〔記者佟振國／南投報導〕一名美食外送員前天（2月27日）騎機車到國道3號南投服務區趕著送餐，卻被國道警察開單告發罰款至少3000元，不少網友怪罪點餐者根本是設陷阱害人，經證實，點餐的是南投服務區新東陽的員工，為此，公司主管鄭重致歉，承諾罰單將由公司負擔；外送員昨天（2月28日）晚上PO文接受道歉，稱讚業者負責任的態度與處置，也擔心點餐員工的處境，新東陽承諾會懲處及教育訓練，不會炒魷魚。

    這名美食外送員前天（2月27日）在臉書社團「外送員薪情分享及問題討論區」PO文抱怨「被陰了」，因為接單取完餐，由於不熟悉當地交通狀況，客人備註新東陽服務區，就根據定位路線騎上去，被巡邏的國道7隊員警攔下，才知道已經進入國道服務區，為此得吃上至少3000元的罰單，PO文一出有不少網友為外送員抱屈。

    外送員昨晚PO文指出，新東陽的主管已與他聯繫，表示點外送的確為其公司員工，因此特別帶了伴手禮跟他道歉，並說明已經對該名新進員工進行懲處及教育訓練，同時交通違規罰單也由公司負責繳納，因此接受了公司的處理方式。

    外送員還是擔心該名員工的處境，怕她會因此丟工作，該主管則承諾就是加強宣導及教育，不會炒魷魚，外送員才真正安心，也說「叫餐的小妹妹，下次不要這樣叫了，要外送員上國道休息站，是真的蠻誇張的。」

    原PO坦言，這件事真的有留下一點陰影，事後要送餐到客人指定地點，會一直重複查看那裡能不能停、機車能不能進來，有點強迫症的那種，也希望今後南投服務區能改進標示，有路牌可以引導外送員往哪、車停哪之類的，雖然實行起來可能有點難，畢竟在高速公路的休息站上，要一眼能清楚標示往哪走，不會走錯，的確有點難度。

    外送員表示新東陽公司主管親自帶伴手禮致歉並要代繳罰單。（圖擷自臉書社團「外送員薪情分享及問題討論區」）

    外送員表示新東陽公司主管親自帶伴手禮致歉並要代繳罰單。（圖擷自臉書社團「外送員薪情分享及問題討論區」）

    騎機車上國道3號南投服務區送餐的外送員PO文表示，點餐者的公司主管鄭重道歉並代繳罰單。（圖擷自臉書社團「外送員薪情分享及問題討論區」）

    騎機車上國道3號南投服務區送餐的外送員PO文表示，點餐者的公司主管鄭重道歉並代繳罰單。（圖擷自臉書社團「外送員薪情分享及問題討論區」）

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