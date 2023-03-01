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    首頁　>　南投縣

    玉山醫療隊駐診排雲山莊 一週變兩天

    南投縣竹山秀傳醫院「玉山醫療隊」隊長也是竹秀醫院院長莊碧焜（右）等人，在玉山排雲山莊醫療站就「攜帶型加壓艙」等醫療設施進行檢查。（圖由竹山秀傳醫院提供）

    南投縣竹山秀傳醫院「玉山醫療隊」隊長也是竹秀醫院院長莊碧焜（右）等人，在玉山排雲山莊醫療站就「攜帶型加壓艙」等醫療設施進行檢查。（圖由竹山秀傳醫院提供）

    2023/03/01 07:53

    〔記者謝介裕／南投報導〕山友有福了！從今天（3/1）起，南投縣竹山秀傳醫院（簡稱竹秀醫院）組成的「玉山醫療隊」，在攀登玉山主峰線唯一提供食宿的排雲山莊駐診的醫療站，將不再一週只看診一天，而是增為兩天，即週六、日登山民眾最多的星期假日「開門營業」，善盡醫院守護山友健康的職責，讓大家登山安全更有保障。

    攀登玉山不只是許多台灣民眾的心願，也有許多外國登山客慕名而來，尤在疫情衝擊下，更掀起一股登山熱潮，每年前來玉山國家公園的遊客量至少百萬人次以上，加上園區3000公尺以上的百岳有30多座，位於山腳下的竹秀醫院，也是南投縣名間鄉以南濁水溪線6鄉鎮中唯一的大型醫院，遂於2004年開始與玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）合作推動高山醫療工作。

    擔任玉山醫療隊長的竹秀醫院院長莊碧焜說，「玉山醫療隊」以5人為1組，包括1名醫師及護理師、助理各2名，每週六定期於海拔3402公尺的排雲山莊提供看診服務，也是目前全台海拔最高的醫療站。

    從去年十二月迄今年二月底，平均每月受理就診的山友約100人次，也較其他季節多了1成左右，原因便在於入冬後，高山天氣變化更加劇烈，其中又以急性「高山症」居多，以近3個月冬季駐診的就診資料進一步分析，發現20至39歲屬青壯年的年齡層最多，占總就診比例的62%，可能也與其是登山最大族群有關，且不乏入夜後才出現頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、食不下嚥等「高山症」的症狀，有的甚至無法下床就醫，必須由醫護人員前往寢區治療。

    而令醫護人員印象最深刻的是，曾有山友因持續明顯噁心嘔吐，經診斷疑似有高山腦水腫情形，醫療隊還罕見動用PAC （攜帶型加壓艙），讓患者躺入加壓艙後，再透過傳統人力幫浦充氣增加艙內的壓力，以模擬海拔下降至1500公尺左右的環境，才讓患者順利恢復血氧量，達到緩解高山症狀。

    莊碧焜指出，「高山症」可區分急性高山病、急性腦水腫、急性肺水腫等3類，惟來「玉山醫療隊」就診的患者，從第一次爬百岳的年輕人、到有無數高山經歷的老手，都有可能高山症發作，此外，還有扭傷、跌倒造成的傷口或腸胃不適等各種狀況。

    不過，多數患者都無法確定自己的症狀是否很嚴重？抑或是需不要緊急處理？還好經玉山醫療隊醫護人員檢查與細心說明，才能發揮出良好的治療效果，而看到患者症狀好轉，不再愁眉苦臉，便是玉山醫療隊最大的成就感及原動力。

    「玉山醫療隊」成立迄今邁入第20個年頭，加上疫情趨緩，可能會有愈來愈多的人愛上爬山運動，相對醫療需求也愈高，竹秀醫院遂應允玉管處與登山團體請求，從今起在排雲山莊看診時間，由每週六一天增為週六、日兩天，一群脫下白袍換上登山服裝的醫護人員，在未來的每個星期假日，仍會揹著沉重的登山裝備與醫療用品奔向玉山，繼續他們守護山友健康的使命。

    南投縣竹山秀傳醫院「玉山醫療隊」成員揹著登山裝備及醫療用品往玉山主峰線排雲山莊醫療站前進。（圖由竹山秀傳醫院提供）

    南投縣竹山秀傳醫院「玉山醫療隊」成員揹著登山裝備及醫療用品往玉山主峰線排雲山莊醫療站前進。（圖由竹山秀傳醫院提供）

    南投縣竹山秀傳醫院「玉山醫療隊」隊長也是竹秀醫院院長莊碧焜（面對鏡頭者），在玉山排雲山莊醫療站幫身體不適的山友看診情形。（圖由竹山秀傳醫院提供）

    南投縣竹山秀傳醫院「玉山醫療隊」隊長也是竹秀醫院院長莊碧焜（面對鏡頭者），在玉山排雲山莊醫療站幫身體不適的山友看診情形。（圖由竹山秀傳醫院提供）

    南投縣竹山秀傳醫院「玉山醫療隊」成員觀察因高山症在「攜帶型加壓艙」內治療的山友健康恢復情形。（圖由竹山秀傳醫院提供）

    南投縣竹山秀傳醫院「玉山醫療隊」成員觀察因高山症在「攜帶型加壓艙」內治療的山友健康恢復情形。（圖由竹山秀傳醫院提供）

    南投縣竹山秀傳醫院「玉山醫療隊」成員以腳踩幫浦替「攜帶型加壓艙」充氣。（圖由竹山秀傳醫院提供）

    南投縣竹山秀傳醫院「玉山醫療隊」成員以腳踩幫浦替「攜帶型加壓艙」充氣。（圖由竹山秀傳醫院提供）

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