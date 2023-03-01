威力彩12摃上看10億！ 民俗專家：2生肖拜2神財運旺
2023/03/01 06:54
〔記者謝介裕／南投報導〕威力彩連12摃，頭獎9億元獎金累入下期，且引發購買熱潮，頭獎上看10億元，知名民俗專家廖大乙說，生肖屬虎、猴的民眾，揮別虎年犯太歲霉運後，今年兔年運勢最被看好，若能再獲得太子爺、濟公2神庇佑，更可增加招財磁場，說不定還有成為下一個威力彩億萬富翁的機會。
廖大乙指出，去年虎年，生肖屬虎、猴者者，犯太歲正、偏沖，不過來到兔年後，將一掃陰霾、吉星高照，但若想招財中獎，建議可拜濟公菩薩，雖然民間傳說祂愛喝酒又瘋瘋顛顛，但祂佛法無邊，且樂於助人。
至於拜太子爺是因祂掌管東西南北中5營，算是玉皇大帝跟前的御林軍，雖然官位不大，但消息卻十分靈通，包括財神想面見玉皇大帝也須經太子爺幫忙，加上彩券因屬偏財，所以直接拜太子爺招財可能會比財神還來得快又好快！
不過，祭拜2神的供品千萬別混淆，拜濟公菩薩一定要準備酒及花生，象徵「好事發生久久」的寓意，太子爺則要投其所好準備糖果、餅乾，加上廖大乙本身領軍的「遊學太子爺」團隊，以不收紅包、不募款、不接受請客等理念推廣宗教正向能量，過去太子爺駐駕宮廟所在縣市，包括日月潭、雲林、台南等地都曾開出樂透頭獎或百萬元大獎，因今年大利方在東北方，也特別建議民眾可到住家東北方的彩券行購買，且最好穿金亮色較喜氣、富貴的衣服，若如願中獎，也一定要記得向神明還願答謝。