威力彩12摃上看10億！ 民俗專家：2生肖拜2神財運旺

南投縣有許多彩券行都標示下期威力彩頭獎的獎金可能達10億元之多。（記者謝介裕攝）

2023/03/01 06:54

〔記者謝介裕／南投報導〕威力彩連12摃，頭獎9億元獎金累入下期，且引發購買熱潮，頭獎上看10億元，知名民俗專家廖大乙說，生肖屬虎、猴的民眾，揮別虎年犯太歲霉運後，今年兔年運勢最被看好，若能再獲得太子爺、濟公2神庇佑，更可增加招財磁場，說不定還有成為下一個威力彩億萬富翁的機會。

廖大乙指出，去年虎年，生肖屬虎、猴者者，犯太歲正、偏沖，不過來到兔年後，將一掃陰霾、吉星高照，但若想招財中獎，建議可拜濟公菩薩，雖然民間傳說祂愛喝酒又瘋瘋顛顛，但祂佛法無邊，且樂於助人。

至於拜太子爺是因祂掌管東西南北中5營，算是玉皇大帝跟前的御林軍，雖然官位不大，但消息卻十分靈通，包括財神想面見玉皇大帝也須經太子爺幫忙，加上彩券因屬偏財，所以直接拜太子爺招財可能會比財神還來得快又好快！

不過，祭拜2神的供品千萬別混淆，拜濟公菩薩一定要準備酒及花生，象徵「好事發生久久」的寓意，太子爺則要投其所好準備糖果、餅乾，加上廖大乙本身領軍的「遊學太子爺」團隊，以不收紅包、不募款、不接受請客等理念推廣宗教正向能量，過去太子爺駐駕宮廟所在縣市，包括日月潭、雲林、台南等地都曾開出樂透頭獎或百萬元大獎，因今年大利方在東北方，也特別建議民眾可到住家東北方的彩券行購買，且最好穿金亮色較喜氣、富貴的衣服，若如願中獎，也一定要記得向神明還願答謝。

民俗專家廖大乙建議民眾要拜濟公菩薩招財記得準備米酒及花生供品，象徵「好事發生久久」吉祥之意。（記者謝介裕攝）

民俗專家廖大乙建議民眾拜濟公菩薩招財時，最好能準備象徵「好事發生久久」吉祥寓意的米酒及花生作供品。（記者謝介裕攝）

民俗專家廖大乙建議民眾拜太子爺求財時，最好拜祂愛吃的糖果、餅乾。（記者謝介裕攝）

民俗專家廖大乙領軍的「遊學太子爺」相當靈驗，每每駐駕的縣市常開出樂透彩大獎。（記者謝介裕攝）

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