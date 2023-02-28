南投立委補選》國民黨批綠營6大奧步酸法務部 蔡競總：心虛？

南投立委補選，國民黨文傳會副主委林家興（右）、南投縣議員林儒暘（左）指控民進黨6大選舉奧步。（國民黨南投縣黨部提供）

2023/02/28 19:15

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投第二選區立委補選選戰打得火熱，國民黨文傳會副主委林家興、南投縣議員林儒暘今天（28日）指控民進黨包括假民調、變造影片，以及蔡培慧幕僚在中部群組轉傳「變相買票」等耳語，法務部長蔡清祥就跑出來說要蒐證嚴辦，質疑是否國家機器介入選舉？踢爆民進黨6大選舉奧步，要對手蔡培慧說清楚，民進黨主席賴清德必須約束，還給南投乾淨選風。

蔡培慧競選總部回應，立委補選至今，陸續有鄉親好意提醒有不肖人士會給返鄉車錢，要求選民簽勞務報酬單，在不同里每天換不同名單簽名規避法令等，法務部對此相當重視，身為候選人應鼓勵支持，但國民黨竟譴責法務部，難道是心虛嗎？

林家興、林儒暘指出，日前有支持者接到可疑民調電話，民調訪問只針對林明溱的「爭議」追問，明顯是誘導，疑似「假民調、真抹黑」；南投地方LINE群組也有散播惡意剪接影片，內容竟稱林明溱「真情告白要大家投給蔡培慧」，但林明溱完整原話是「要戰爭，就選給蔡培慧；要和平，就投給林明溱」。

另有假資訊誤導，民進黨指控林明溱當縣長出訪百次亂花公帑，但實際上林明溱本人出訪中國及香港僅11次；蔡培慧幕僚還在中部群組轉傳「變相買票」等耳語，不久法務部就跳出來說要蒐證嚴辦。

他們說，還有移花接木「錄音檔」，明明是林明溱公開訪談，民進黨竟開記者會操作成「私下錄音」；還有民進黨指控「抓到林明溱人員文宣夾選舉公報」，但南投縣選委會也打臉澄清並無此事。

2人反問蔡培慧，用抹黑方式選舉是否跟鄉親道歉，是否阻擋南投農產外銷，以及補選敗選是否會接農委會主委，請蔡培慧正面回應。

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