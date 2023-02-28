南投立委補選》林佳龍助攻蔡培慧 向林明溱喊話「傳賢不傳子」

南投立委補選，總統府祕書長林佳龍（右）陪民進黨蔡培慧（左）車隊掃街。（記者劉濱銓攝）

2023/02/28 17:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投第二選區立委補選投票倒數，總統府祕書長林佳龍今天（28日）偕同多名民進黨立委為蔡培慧站台，他說，補選任期僅10個月，呼籲南投鄉親可把這段期間當成蔡培慧的「試用期」，若立委做不好那就換人，他也向對手國民黨林明溱喊話，「傳賢不傳子」，讓會做事的蔡培慧當選，替南投服務。

林佳龍今天與立委黃秀芳、陳秀寶、莊競程、吳琪銘、羅美玲以及多名台中市議員到南投力挺蔡培慧，眾人兵分3路車隊大掃街，在選舉最後階段衝刺選情。

林佳龍說，林明溱一路從集集鎮長做起，之後擔任立委、南投縣長，林明溱想將棒子交給兒子，但這次民調低、沒有機會，那其實林明溱可以把蔡培慧當作自己的女兒，讓她接棒傳承，畢竟「傳賢不傳子」，傳給「南投的女兒」，讓林明溱想做的事可加速解決。

此外，廣大的南投選民就像「老闆」，可把立委補選的10個月任期當作蔡培慧「試用期」，對手林明溱，15年的縣長、立委任期，若想做事早就做了，不差補選這10個月，而且林明溱還宣稱選上「不會連任」，那選民為何要選給這個只做10個月的員工？希望民眾給蔡一個機會，若立委當得好，就正式聘用，繼續支持蔡連任立委。

南投立委補選，總統府祕書長林佳龍（中）與民進黨立委黃秀芳（左一）、吳琪銘（左二）、羅美玲（右一）等人，為蔡培慧（右二）站台。（記者劉濱銓攝）

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