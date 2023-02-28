人在高速公路服務區還點外送！外送員「被陰了」慘吞罰單

外送員送餐到國道3號南投服務區，被警察攔下開單，上網抱怨「被陰了」。（資料照）

2023/02/28 16:47

〔記者佟振國／南投報導〕太離譜！國道3號南投服務局昨天（27日）竟出現外送員騎機車趕送餐畫面，由於服務區道路視同高速公路路段，國道7隊巡邏員警攔查告發，外送員至少要吃上3000元罰單。而民眾在機車不能出現的國道服務區叫外賣，竟有外送員接單送達，國道員警也大呼太扯。

美食外送員在臉書社團「外送員薪情分享及問題討論區」PO文說自己「被陰了」，因為接單取完餐，客人備註新東陽服務區（應指國道3號南投服務區新東陽門市），想說是觀光地區，應該是賣新東陽伴手禮的那種店，就根據定位路線騎上去，後來被警車攔下，經警方告知，原來人在高速公路休息站，當下就被開單告發。

外送員抱怨，「不論是高速公路休息站的工作人員或遊客，難道不知道自己身在何處，人都已經在高速公路休息站了，還叫什麼外送啦！」他被警察開單時，身後又有1名同行被攔下開單，害1個人不夠，還要害2個人就是了，現在終於知道「新東陽服務區」不是賣香腸的，而是國道休息站的名字了。PO文一出，許多外送員、網友炸鍋，痛批這種消費者不知要害死多少外送員。

國道7隊指出，南投服務區道路視同高速公路路段，南投服務區的中寮便道入口處有道路標誌提醒，進入服務區範圍道路也有汽車專用標誌，但還是有民眾疏忽，巡邏員警發現後立即攔查告發，引導人、車安全離開南投服務區。

國道7隊提醒，機車屬於不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制之道路之車輛，若違法行駛或進入者，將依道路交通管理處罰條例處3000以上6000元以下罰鍰。

外送員發文說，客人備註新東陽服務區，想說是觀光地區，應該是賣新東陽伴手禮的那種店，就根據定位路線騎上去，結果被警察開單。（資料照）

國道3號南投服務區的中寮便道，一般民眾的機車不得行駛。（記者佟振國攝）

國道3號南投服務區的道路也有汽車專用標誌提醒民眾。（國道7隊提供）

美食外送員為送餐而不知騎上國道3號南投服務區被警方開單，PO出告發單抱怨「人在高速公路服務還叫什麼外送啦！」（民眾提供）

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