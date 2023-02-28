台大梅峰農場「春之饗宴」3月16日登場 搭公車憑券送蛋蛋

台大梅峰農場最近取得第7個台灣一葉蘭品種權，正式命名「楓雅」，將於「春之饗宴」活動中展出。（台大梅峰農場提供）

2023/02/28 09:26

〔記者佟振國／南投報導〕時序入春，南投縣仁愛鄉台大梅峰農場年度重要活動「春之饗宴」，將於3月16日登場，欣賞包括台灣一葉蘭等溫帶花卉接力盛開的美景，今年共展出台灣一葉蘭計7個品種，其中還有最新取得品種權的「楓雅」，也將在本次活動正式亮相，為鼓勵遊客搭乘公車，憑票券就送1顆茶葉蛋。

台大梅峰農場表示，「春之饗宴」從3月16日至4月2日為期18天，春天的梅峰百花盛開，包括鬱金香、陸蓮、白頭翁等溫帶花卉爭豔，開幕日遊客只要穿著花樣圖案的衣服就送限量淨化空氣小盆栽。

梅峰農場也是全國復育台灣一葉蘭的重要基地，來到梅峰農場一定要欣賞美麗的花朵，台灣一葉蘭是台灣中海拔山區原生球根類蘭花，多年來因棲地破壞及人為濫採，野外的台灣一葉蘭數量日漸減少，梅峰農場自1970年代起展開一葉蘭的蒐集與栽培試驗，並從2005年陸續申請台灣一葉蘭品種權，正式命名「梅雪」、「梅月」、「楓星」、「楓悅」、「楓蜜」、「楓漫」，最近又取得第7個品種權「楓雅」，連同其他6個品種在活動中展出，供遊客觀賞，也展現半世紀的研究栽培心血。

梅峰農場表示，「春之饗宴」活動採大門口付費方式，活動期間若需住宿，最慢須在來場前1週完成預約，可免收入場與停車費，為鼓勵搭乘大眾交通工具，遊客搭乘南投客運來場，憑券即送茶葉蛋1顆，自備環保餐具購買熱湯，也加贈貢丸或魚丸。

台灣一葉蘭花色、花型十分典雅。（記者佟振國攝）

台大梅峰農場「春之饗宴」將於3月16日登場，為期18天至4月2日。（記者佟振國攝）

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