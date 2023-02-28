為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    台大梅峰農場「春之饗宴」3月16日登場 搭公車憑券送蛋蛋

    台大梅峰農場最近取得第7個台灣一葉蘭品種權，正式命名「楓雅」，將於「春之饗宴」活動中展出。（台大梅峰農場提供）

    台大梅峰農場最近取得第7個台灣一葉蘭品種權，正式命名「楓雅」，將於「春之饗宴」活動中展出。（台大梅峰農場提供）

    2023/02/28 09:26

    〔記者佟振國／南投報導〕時序入春，南投縣仁愛鄉台大梅峰農場年度重要活動「春之饗宴」，將於3月16日登場，欣賞包括台灣一葉蘭等溫帶花卉接力盛開的美景，今年共展出台灣一葉蘭計7個品種，其中還有最新取得品種權的「楓雅」，也將在本次活動正式亮相，為鼓勵遊客搭乘公車，憑票券就送1顆茶葉蛋。

    台大梅峰農場表示，「春之饗宴」從3月16日至4月2日為期18天，春天的梅峰百花盛開，包括鬱金香、陸蓮、白頭翁等溫帶花卉爭豔，開幕日遊客只要穿著花樣圖案的衣服就送限量淨化空氣小盆栽。

    梅峰農場也是全國復育台灣一葉蘭的重要基地，來到梅峰農場一定要欣賞美麗的花朵，台灣一葉蘭是台灣中海拔山區原生球根類蘭花，多年來因棲地破壞及人為濫採，野外的台灣一葉蘭數量日漸減少，梅峰農場自1970年代起展開一葉蘭的蒐集與栽培試驗，並從2005年陸續申請台灣一葉蘭品種權，正式命名「梅雪」、「梅月」、「楓星」、「楓悅」、「楓蜜」、「楓漫」，最近又取得第7個品種權「楓雅」，連同其他6個品種在活動中展出，供遊客觀賞，也展現半世紀的研究栽培心血。

    梅峰農場表示，「春之饗宴」活動採大門口付費方式，活動期間若需住宿，最慢須在來場前1週完成預約，可免收入場與停車費，為鼓勵搭乘大眾交通工具，遊客搭乘南投客運來場，憑券即送茶葉蛋1顆，自備環保餐具購買熱湯，也加贈貢丸或魚丸。

    台灣一葉蘭花色、花型十分典雅。（記者佟振國攝）

    台灣一葉蘭花色、花型十分典雅。（記者佟振國攝）

    台大梅峰農場「春之饗宴」將於3月16日登場，為期18天至4月2日。（記者佟振國攝）

    台大梅峰農場「春之饗宴」將於3月16日登場，為期18天至4月2日。（記者佟振國攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    植物界活化石！台大梅峰農場稀有珙桐開花 宛如鴿子停滿樹
    2022/11/01 20:22

    植物界活化石！台大梅峰農場稀有珙桐開花 宛如鴿子停滿樹
    台大梅峰農場蘋果紅了！ 「蘋芬秋色」10/25登場
    2022/10/04 19:02

    台大梅峰農場蘋果紅了！ 「蘋芬秋色」10/25登場
    南投台大梅峰農場百花爭豔！ 賞溫帶花卉正是時候
    2022/03/20 18:47

    南投台大梅峰農場百花爭豔！ 賞溫帶花卉正是時候
    台大梅峰農場「春之饗宴」取消 賞花改採預約型生態活動
    2020/02/28 16:27

    台大梅峰農場「春之饗宴」取消 賞花改採預約型生態活動
    賞薰衣草不用去日本 台大梅峰農場可賞花吃蔬果
    2018/08/08 20:41

    賞薰衣草不用去日本 台大梅峰農場可賞花吃蔬果
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播