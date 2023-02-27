南投立委補選 林明溱造勢晚會藍軍大咖齊聚

南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱舉辦造勢晚會中，國民黨主席朱立倫等人均到場力挺。（記者謝介裕攝）

2023/02/27 21:45

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱，今晚在竹山週四夜市舉辦造勢晚會，在主席朱立倫號令下，藍營大咖縣市首長及立委都到場，並呼籲南投鄉親作林的後盾、靠山，一起守護縣長許淑華留下的這個立委席次。

今日上午嘉義市長黃敏惠先撥出時間來陪同林明溱在名間鄉車隊掃街拜票，下午則換由立委馬文君、王鴻薇、謝衣鳳、費鴻泰等人接棒助選，夜間6時30分造勢晚會登場，包括在地的南投縣長許淑華及台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美等中部縣市首長，也都再次前來站台。

盧秀燕、王惠美表示，林明溱及其兒子林儒彬已宣布不會參與2024的立委，且此次補選立委任期剩不到1年，為何他還要拖老命參選？為的就是南投的未來，因立委若與縣長許淑華不同黨，不但不會支持縣長推動縣政的相關政策，還可能扯後腿，造成南投更難進步。

隨後，張麗善說，雲林與南投地理位置相鄰，加上兩縣民眾通婚普遍，可說是「隔壁親家」，但雲林縣因兩席區域立委都是民進黨，導致她縣政推動及向中央爭取建設經費十分艱難，她實在不希望南投也跟她受到同樣的苦楚，所以南投鄉親更要睜亮眼睛選對人。緊接著，南投縣議長何勝豐還拍胸脯保證，下屆立委選舉，絕對會由竹山在地的縣議員游顥參選，林若說話不算話，他絕對翻臉，甚至不惜退國民黨以表抗議。

朱立倫指出，立法院113位立委席次中，民進黨就擁有過半的63席，不差再多一個像對手蔡培慧只聽黨意的人，但對國民黨等在野政黨而言，卻是多了一分制衡、安定台灣的力量，並痛批民進黨為求勝，不惜以抹黑、造謠奧步，全黨打他一人，使得台灣民主倒退，因此這次補選可說是一場是非及良心之爭，相信民眾一定會用選票還給林明溱一個公道。

南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱舉辦造勢晚會中，在地南投縣長許淑華（左起）、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美等人，也到場力挺。（記者謝介裕攝）

南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱舉辦造勢晚會中，台中市長盧秀燕（右）也到場力挺。（記者謝介裕攝）

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