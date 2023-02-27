輔選蔡培慧 賴清德：林明溱當縣長沒兌現政見 還敢回來選立委

賴清德（左2）、鄭文燦（右1）拉起蔡培慧的手高喊「凍蒜」。（蔡培慧競選辦公室提供）

2023/02/27 20:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣第二選區立委補選進入最後決戰週，民進黨主席賴清德、行政院長副院長鄭文燦、前屏東縣長潘孟安等人都來為蔡培慧助選，賴清德在水里、鹿谷造勢大會中說「林明溱當縣長都沒有兌現政見，還敢回來選立委！」，拜託大家把票投給有心有能力、愛家鄉又無私心的蔡培慧。

民進黨今天大動員，除賴清德持續進駐南投縣，多位黨公職人員也都來當蔡培慧的分身，立委蔡易餘、林楚茵在南投市車隊掃街，立委羅致政、壯闊台灣基金會理事長吳怡農也跟國務青在南投拜票，另外行政院副院長鄭文燦下午先與名間鄉長陳翰立，在名間鄉進行車隊掃街拜票，傍晚並分別到蔡培慧水里、鹿谷造勢大會助講。

鄭文燦在水里、鹿谷的造勢大會上特別提及自己的落選經驗，指他選桃園縣長、桃園縣立委都落選，但後來選上升格為桃園市的市長，這8年市長任內桃園市脫胎換骨，而蔡培慧也一樣，雖曾參選立委和南投縣長落敗，但她比鄭文燦年輕又有能力，南投鄉親投她這一票會很有價值，她一定能幫南投縣解決長期無法解決的垃圾問題。

說出「我屏東我驕傲」的前屏東縣長潘孟安，也在水里和鹿谷造勢大會助講，他說，蔡培慧當不分區立委時，他就曾請蔡培慧協助農業和教育問題，蔡培慧幫農民爭取權益和解決農業問題，並推動制訂「偏遠地區學校教育發展條例」幫偏鄉學校解決經費不足等問題。

潘孟安話鋒一轉，指林明溱在當立委時，讓服貿協定一分鐘就通過，當了6年立委、8年縣長，南投縣垃圾問題都沒有解決，還甩鍋前台中市長林佳龍不收垃圾，但他第二任縣長是同黨的盧秀燕當市長怎麼也不幫？林明溱縣政不行，但卻是好爸爸，什麼都可以給兒子，建議縣長許淑華今年能頒全縣模範父親給林前縣長。

賴清德今天仍持續在南投縣趴趴走為蔡培慧輔選，下午分別到鹿谷鄉開山廟、鳳凰山寺、小半天天林宮參香祈福，並在廟埕開講，晚間也同樣到水里和鹿谷造勢大會助講，並與鄭文燦一起為蔡培慧喊「凍蒜」。

賴清德說，有3個理由要拜託親投票給蔡培慧，一是蔡培慧是候選人中最好的人才，二是她對家鄉有心有能力，三是她沒政治背景、沒財力但為了家鄉更好勇敢投入選舉，雖選縣長落敗，但沒失志。

賴清德也說，林明溱從政30年，但他都有私心，什麼都為兒子設想，選縣長的政見，像水里到日月潭建纜車、舊議會做影城、九九峰做侏儸紀公園鎮竹山設竹藝園區，這些政見都沒做到，卻還敢回來選立委。任內垃圾問題不能解決就推卸責任給無辜的林佳龍，被批評什麼就都推說是民進黨抹黑。

賴清德晚間也大力催票，他說，這次補選決戰的關鍵就在「動員」，請鄉親打電話要兒女回來投票，也幫忙邀親戚鄰居一起去投票給蔡培慧。

賴清德（左）到鹿谷3間廟參香，他說蔡培慧（右）是有能力的好人才、無私心、勇敢為家鄉。（蔡培慧競選辦公室提供）

行政院副院長鄭文燦（站者右）當蔡培慧分身，由名間鄉長陳翰立（站者左）陪同在名間鄉車隊掃街拜票。（蔡培慧競選辦公室提供）

立委蔡易餘（左）、林楚茵（右）也當蔡培慧的分身，在南投市車隊掃街拜票。（蔡培慧競選辦公室提供）

立委羅致政（前排右3）、壯闊台灣基金會理事長吳怡農（前排左3），與國務青們在南投市徒步幫蔡培慧拜票。（蔡培慧競選辦公室提供）

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