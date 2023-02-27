228連假倒數！蘇花北向3路段車多 清境、日月潭、阿里山難停車

今天省道多處車流量大，請駕駛人耐心行駛，並隨時注意路況。（取自公路總局-智慧化省道即時資訊服務網）

2023/02/27 17:19

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（27日）二二八連假第三天，天氣晴朗民眾出遊踴躍，公路總局表示，觀光風景區停車場狀況部分，台14甲線清境農場、台21線日月潭，台18線阿里山等地停車率已達85%以上；台9線蘇花路廊北上車流量大，車多壅塞路段包括三棧至崇德北向、仁水隧道北口至中仁隧道南口北向、崇德至仁水隧道南口北向等。明天是收假日，預估省道有北返車流以及短程出遊車潮。

公路總局指出，明天（28日）是收假日，預估觀光風景區周邊路段仍有短程出遊車潮，包含北部台2線東北角路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段；中部台3線苗栗大湖路段、台14甲線霧社至清境路段、台21線日月潭周邊等。

公路總局表示，另預估明天省道主要幹道有返回工作地的車流出現，包含北部鳳鼻至香山路段、中部台61線竹南路段、南部台9線南迴公路及台1線水底寮至楓港路段，以及東部台9線蘇花路廊等，提醒用路人於行前查詢路況，減少行車時間。

公共運輸部分，依據目前預售情形，明天西部國道客運尚有77.5%空位，東部國道客運尚有76.5%空位。今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2087班次，疏運3萬2293人；東部國道客運路線共計行駛457班次，疏運8403人。

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