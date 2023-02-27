228連假人車潮塞爆日月潭 警啟動「滿場分流」紓解

今228連假第3天，日月潭九族文化村對外道路可見車輛一部接一部等候入園。（記者謝介裕攝）

2023/02/27 16:28

〔記者謝介裕／南投報導〕是228連假第3天，日月潭遊客量比昨日的9萬3000人還多，對外聯繫道路處處可見延綿不絕的車陣，日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）與警方遂啟動「滿場分流」機制，開放台21線隧道除外的4線道路段供路邊停車，不但化解日月潭停車位一位難求問題，連帶也達到紓解壅塞交通的目的。

日月潭湖光山色舉世聞名，除了傳統搭船遊湖玩法，日管處更闢建水社步道、內湖山步道、文武廟步道、松柏崙步道、大竹湖步道、水蛙頭步道、伊達邵步道、土亭仔步道、月潭步道、貓蘭山步道、後尖山步道、青龍山步道、水社大山步道等10多條步道，提供民眾探索日月潭之美，加上九族文化村賞櫻活動，才吸引大家把握好天氣及假期尾巴前來遊玩。

日管處表示，228連假首日遊客量為6萬5000多人，昨激增至9萬3000人，今日上午10時許，九族文化村即達到2萬遊客量的上限，比昨日還提早1個小時，且中興、朝霧、向山、伊達邵等日月潭4大停車場，也都在中午12時前後陸續客滿，致車輛從停車場往外回堵，使得交通打結更加嚴重，初估遊客量10萬人次以上，遂啟動「滿場分流」機制予以改善。

南投縣警察局說，日月潭「滿場分流」機制，係警方與日管處達成的交管共識，因日月潭對外主幹台21線車流量多，平常日不開放路邊停車，惟連續假期則視車流量多寡實施，如今日前來遊玩的車輛已超過停車場能負荷的量能，便啟動此機制，讓遊客有路邊停車的選項，以緩和交通壓力及減少民怨，並呼籲民眾台21線隧道前後20公尺不開放路邊停車，其餘4線道路段可路邊停車，但務必將車停好，不可影響交通動線。

今228連假第3天，日月潭湧現車潮，警方進行交通疏導情形。（記者謝介裕攝）

今228連假第3天，日月潭伊達邵碼頭可見許多遊客前來遊玩。（記者謝介裕攝）

今228連假第3天，日月潭九族文化村依舊出現賞櫻人潮。（圖由九族文化村提供）

今228連假第3天，日月潭湧現人潮及車潮，朝霧碼頭停車場也都停滿車輛。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法