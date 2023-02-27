南投立委補選傳變形賄選手法 蔡清祥：地檢署有情資就分案

法務部長蔡清祥強調，對變形賄選手法，請南投地檢署嚴密蒐證，有情資就分案查辦。（記者陳鳳麗攝）

2023/02/27 14:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕法務部長蔡清祥今天到南投地檢署、調查站慰勞為查辦南投立委補選賄選不休息的檢調人員，對於地方傳出以大量雇選民當監固票人員領工作費等變形賄選手法，蔡清祥回應，已要求南投地檢署注意，有情資就分案查辦，務必讓這場補選做到公平、公正。

蔡清祥今天在調查局長王俊力、高等檢察署台中分署檢察長張清雲等人陪同下，到南投地檢署、南投調查站慰勞為南投縣第二選區立委補選查賄工作忙錄的檢調人員，並與檢調開會了解目前掌握的情資，蔡清祥強調，認真查賄是最好的反賄選宣導，請檢調嚴密蒐證。

南投第二選區立委補選進入最後黃金週，選情緊繃下，地方傳出有候選人陣營以大量雇用選民當監固票工作人員等變相賄選手法，蔡清祥表示，已要求南投地檢署就得到的情資分案調查，一定要密集蒐證，有違反選罷法、刑法的行徑、手法出現就查辦。

南投地檢署也說，只要有情資，查賄團隊一定全力查辦，目前地檢署也接獲相關情資，密集偵辦中，對於以假活動真賄選、藉工值費名義行賄等變形賄選手法，也會強力進行查辦。歡迎民眾打檢舉專線：049-2242276或是0900024099提供情資，檢舉人身分絕對保密，最高檢舉獎金為1000萬元。

法務部長蔡清祥（中間右）到南投地檢署，與檢察長、主任檢察官等人，就南投立委補選查賄工作交換意見。（記者陳鳳麗攝）

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