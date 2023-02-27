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    首頁　>　南投縣

    國民黨稱選輸有官當 蔡培慧：只想著為南投服務

    民進黨徵召立委補選候選人蔡培慧說，放出對手選輸有官當的消息，是國民黨慣用伎倆，她想的是如何為南投服務、解歐問題，這場選戰的關鍵在選出能為地方做事和解決問題的人。（記者陳鳳麗攝）

    民進黨徵召立委補選候選人蔡培慧說，放出對手選輸有官當的消息，是國民黨慣用伎倆，她想的是如何為南投服務、解歐問題，這場選戰的關鍵在選出能為地方做事和解決問題的人。（記者陳鳳麗攝）

    2023/02/27 14:27

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨今天在台北開記者會，指蔡培慧選輸就有官當，蔡培慧說，這是國民黨慣用伎倆，但千萬不要再說誰選輸要去當官，也不用幫她亂扣帽子、亂找工作，因為她關心的如何幫南投解決問題，試問林明溱當過立委、縣長，南投縣垃圾問題沒有解決、縣內沒有大型醫院，選出會做事的人才是關鍵。

    蔡培慧指出，國民黨常在選前放消息，指國民黨候選人的對手選輸也有官當，這次就不要再用這種老伎倆，因為這場選舉要關心的是能幫南投縣做什麼事，解決迫切需要解決的問題，想問問做過立委、南投縣長的林明溱，光是垃圾問題就沒辦法解決，而她當選立委後會認真來協助解決垃圾問題，爭取大型醫院到南投。

    蔡培慧競選辦公室也表示，蔡培慧出身平凡家庭，選舉龐大的經費多半需靠貸款支應，選舉補助款也是用來償還選舉期間花費，很難想像林明溱的選舉補助款可以一路淨存數千萬幫兒子買豪宅。況且林明溱數度說要退休交棒給年輕人，卻破壞國民黨內初選結果，讓勝選的年輕人無法出線，難道是又要賺選舉補助款幫兒子買下一間豪宅嗎？

    林明溱立委補選選輸之後日子一定還是很好過，因為他至少有兩棟豪宅可以選擇要住哪一棟，還有選舉補助款可以繼續給兒子再買一棟豪宅。

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