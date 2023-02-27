南投立委補選》輔選林明溱 黃敏惠︰台語順口溜鼓舞支持者

南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱（右）在嘉義市長黃敏惠（左）等人陪同下，透過車隊在名間鄉掃街拜票。（記者謝介裕攝）

2023/02/27 14:15

〔記者謝介裕／南投報導〕今是228連假第3天，嘉義市長黃敏惠特別來到南投替國民黨立委補選候選人林明溱助選，一起在名間鄉進行車隊掃街拜票，還特地以「謠言毋通聽、奧步毋免驚、心頭抓乎定、勇敢向前行、南投一定贏」的台語順口溜，一方面拉近與在地民眾的距離，另一方面鼓舞林明溱競選團隊，相信必能獲得南投鄉親的信賴與支持。

黃敏惠指出，她跟林明溱可說是縣市長的同學，尤其現在遭到許多謠言、惡意中傷與抹黑，她更要來南投幫他加油、打氣，如今民進黨傾全黨之力打他一人，更希望大家能夠繼續支持長久以來在南投地方與大家站在一起、從基層開始做、從來不曾離開南投、最了解南投的林明溱。

至於民進黨主席賴清德昨天在競選場合抨擊竹山垃圾問題，林明溱說，南投會囤積這麼多垃圾，其實是民進黨造成的，因為南投沒有焚化爐，必須委託其他縣市協助處理南投的垃圾，原本環保署規劃台中市每天協助南投處理250噸的垃圾，但民進黨時任台中市長的林佳龍不願意幫忙而廢止，終導致南投垃圾堆積如山，假使他能當選立委，絕對會和縣長許淑華同心協力解決垃圾問題，並再次強調，絕無把垃圾通通送到竹山的問題，也希望民進黨不要再拿垃圾問題作文章、騙選票。

嘉義市長黃敏惠（左4）前來南投幫國民黨立委補選候選人林明溱（左3）助選，並一起開心合照。（記者謝介裕攝）

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