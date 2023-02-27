南投立委補選 國民黨轟陳吉仲忙輔選不管蛋

國民黨立院黨團召開「來去台北當官？蔡培慧下一站又非南投？民進黨『全黨落跑中』無心治國！」記者會。（記者方賓照攝）

2023/02/27 11:13

〔記者林良昇／台北報導〕南投縣第二選區立委補選熱戰，國民黨今質疑，在雞蛋荒困境中，農委會主委陳吉仲光是2月上旬就三度到南投縣輔選民進黨候選人蔡培慧，民進黨政務官也全員落跑輔選，全黨救一人，蔡培慧也可能在敗選後重新當政務官，心中只有選舉沒有人民。

南投縣第二選區立委補選倒數不到一週，藍綠交鋒激烈，國民黨今召開記者會，質疑民進黨政務官丟下政務不做，頻繁到南投輔選，全黨救一人，全員落跑中，心中只有選舉沒有人民。

國民黨文傳會主委洪孟楷批評，民進黨去年九合一選舉大敗後，過去幾個月內閣改組動作緩慢，無心施政，導致缺水、缺電、缺蛋、缺雞等問題頻傳，陳吉仲身為主要業務主管機關難辭其咎，卻放任主要業務不做，頻繁到南投輔選，缺蛋根本不是天災而是人禍。

洪孟楷指出，缺蛋問題逐漸爆發，陳吉仲卻在2月上旬，分別在2月5日、11日、14日三度到南投輔選。當全國人民買不到雞蛋時，農委會主委卻在輔選，沒把心思放在雞蛋上，才是缺蛋危機擴大的主因。

國民黨立委王鴻薇批評，南投立委補選黃金週，只見到民進黨所有大咖都到南投，連行政院長陳建仁也特別南下輔選，但現在國事如麻，缺蛋、缺水等問題急如星火，陳揆不去視查養雞場、不去視察水情，不先解決最急迫的問題，還有閒情逸致輔選。

國民黨發言人林家興指出，行政院中部辦公室執行長在蔡培慧辭職後已經懸缺1年，到現在中辦網站上還是只有副執行長，「民進黨在等一個人回鍋？」

林家興表示，南投地方質疑，蔡培慧已空降過南投2次，這次選舉是第3次，每次選輸都回去當中辦執行長，是否這次選輸又要回去？民進黨在被質疑後，才傳出要任命前苗栗縣立委候選人徐定禎接任中辦執行長，是否事實？民進黨應說清楚。

王鴻薇則認為，蔡培慧可能在敗選後要去接任農委會主委，所以陳吉仲才會積極輔選，希望蔡培慧當選立委，就能保住自己官位，醜態百出，真的很過分。

國民黨立院黨團召開「來去台北當官？蔡培慧下一站又非南投？民進黨『全黨落跑中』無心治國！」記者會。（記者方賓照攝）

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