為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    傳鄰長發選舉公報夾帶文宣助選 南投縣選委會：假消息

    南投縣選委會副總幹事黃志聰（右）針對坊間傳出有鄰長假借發放立委補選的選舉公報機會，夾帶文宣幫助特定候選人的傳言深入查察後，確定並無此事。（資料照）

    南投縣選委會副總幹事黃志聰（右）針對坊間傳出有鄰長假借發放立委補選的選舉公報機會，夾帶文宣幫助特定候選人的傳言深入查察後，確定並無此事。（資料照）

    2023/02/27 07:27

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣昨（26日）傳出有選務人員發放第10屆立法委員第2選舉區缺額補選選舉公報及投票通知單時，疑似有夾帶特定候選人文宣情形，令南投縣選委會十分重視，立即著手調查後，確定是「假消息」，並無選務人員違反行政中立原則辦理發放作業情況發生。

    南投縣第2選區立委補選共有4位候選人，依號次1至4號分別是民進黨蔡培慧、國民黨林明溱、國家正義運動黨魯昱君及無黨陳聰鑑，具有投票資格的選舉人數為19萬8412人，將於3月4日辦理投票作業。

    南投縣選委會副總幹事黃志聰說，南投市某個里傳出有鄰長在發放選舉公報及投票通知單時，遭人質疑涉嫌夾帶文宣幫特定候選人助選情節後，選委會立即指示南投市選務作業中心深入調查，期間除了約談當事人外，也就該鄰長發放的社區住戶進行了解，查證結果確定並無此事。

    黃志聰進一步表示，南投縣選委會係辦理選務的機關，而鄉鎮市公所於辦理選舉事務時成立選務作業中心，受選委會之監督指揮，並依據選罷法、公務人員行政中立法等相關規定，必須確實依法行政及恪遵執行公正和政治中立之立場，並再次強調，相關選務人員一定要嚴守選罷法及行政中立之規定，務必做好此次立委補選工作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南投輔選 總統級助選員拚場
    2023/02/27 05:30

    南投輔選 總統級助選員拚場
    南投立委補選》選舉公報夾帶文宣？ 綠稱違行政中立 藍批抹黑
    2023/02/27 05:30

    南投立委補選》選舉公報夾帶文宣？ 綠稱違行政中立 藍批抹黑
    激戰最後一週》蔡培慧固基層續打空戰
    2023/02/26 05:30

    激戰最後一週》蔡培慧固基層續打空戰
    南投立委補選》蔡培慧訪長照據點 林明溱提土地政策
    2023/02/25 05:30

    南投立委補選》蔡培慧訪長照據點 林明溱提土地政策
    南投立委補選政見會》醫療、經濟議題 蔡培慧、林明溱激烈交鋒
    2023/02/24 05:30

    南投立委補選政見會》醫療、經濟議題 蔡培慧、林明溱激烈交鋒
    南投立委補選政見會交鋒！蔡培慧拚醫療社福 林明溱促交通就業
    2023/02/23 21:16

    南投立委補選政見會交鋒！蔡培慧拚醫療社福 林明溱促交通就業
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播