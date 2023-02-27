傳鄰長發選舉公報夾帶文宣助選 南投縣選委會：假消息

南投縣選委會副總幹事黃志聰（右）針對坊間傳出有鄰長假借發放立委補選的選舉公報機會，夾帶文宣幫助特定候選人的傳言深入查察後，確定並無此事。（資料照）

2023/02/27 07:27

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣昨（26日）傳出有選務人員發放第10屆立法委員第2選舉區缺額補選選舉公報及投票通知單時，疑似有夾帶特定候選人文宣情形，令南投縣選委會十分重視，立即著手調查後，確定是「假消息」，並無選務人員違反行政中立原則辦理發放作業情況發生。

南投縣第2選區立委補選共有4位候選人，依號次1至4號分別是民進黨蔡培慧、國民黨林明溱、國家正義運動黨魯昱君及無黨陳聰鑑，具有投票資格的選舉人數為19萬8412人，將於3月4日辦理投票作業。

南投縣選委會副總幹事黃志聰說，南投市某個里傳出有鄰長在發放選舉公報及投票通知單時，遭人質疑涉嫌夾帶文宣幫特定候選人助選情節後，選委會立即指示南投市選務作業中心深入調查，期間除了約談當事人外，也就該鄰長發放的社區住戶進行了解，查證結果確定並無此事。

黃志聰進一步表示，南投縣選委會係辦理選務的機關，而鄉鎮市公所於辦理選舉事務時成立選務作業中心，受選委會之監督指揮，並依據選罷法、公務人員行政中立法等相關規定，必須確實依法行政及恪遵執行公正和政治中立之立場，並再次強調，相關選務人員一定要嚴守選罷法及行政中立之規定，務必做好此次立委補選工作。

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