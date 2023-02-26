南投輔選蔡培慧 賴清德竹山喊話：請以拒絕垃圾態度拒絕林明溱

賴清德（前排左2）、行政院長陳建仁（前排左4），與竹山鎮長陳東睦（前排右1）舉起蔡培慧（左3右的手高喊「凍蒜」。（蔡培慧競選辦公室提供）

2023/02/26 21:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨主席賴清德為南投縣第二選區立委候選人蔡培慧輔選，今天（26日）接連到名間鄉北天宮、水里鄉永豐宮、集集鎮長安寺參香祈福，晚間與行政院長陳建仁在竹山鎮星期四夜市造勢大會同台高喊「凍蒜」；賴清德說，對手林明溱當縣長時，全縣的垃圾都要載到竹山，還要竹山自己處理垃圾，呼籲竹山人大團結，用拒絕垃圾的態度，拒絕林明溱再當立委。

賴清德今天下午陪同蔡培慧分別到名間鄉北天宮、水里鄉永豐宮、集集鎮長安寺參香祈福，他在北天宮開講時強調，名間鄉旱灌設施幾十年無法解決，幸虧蔡培慧當不分區立委、行政院中服中心執行長一直到現在，幫忙找了4億3500萬元來施設，才漸漸解決缺水問題。而北天宮的玄天上帝靈驗，保佑地方之餘最好找像蔡培慧這種勤勞有能力、跟地方能配合的人當腳力，這樣要水就有水，要肥料有肥料，農業問題也都找得到人來解決。

賴清德晚間到竹山鎮星期四夜市參加蔡培慧竹山造勢大會，稱讚竹山有優良歷史、物產豐富，有「前山第一大城」稱號，早期是竹木加工業重鎮，林明溱選縣長時說要蓋竹山竹藝園區結果8年過去連個影子都沒有，後來則要把全縣垃圾運到竹山，被竹山人拒絕，結果林明溱還說竹山人自己處理垃圾，不知要這種縣長要幹嘛？

賴清德說，林明溱從鎮長、縣議員、立委、縣長都做過了，也該換人了，民眾支持他從政30年，既然他一堆問題不能解決，就讓過去幾年幫竹山爭取3億多元，爭取那麼多建設的蔡培慧來當立委，請竹山人大團結，「用拒絕垃圾的態度，拒絕林秦再當立委」。

晚間行政院長陳建仁也現身竹山造勢大會，稱讚蔡培慧有執行力、說到做到，關心農民爭取三保一金，關心中興新村發展爭取中興大學到中興設分部，現在又提出青年購屋自備款補貼政見，中央已在研究。

賴清德（右）在名間鄉北天宮稱讚蔡培慧（左）有解決問題的能力，玄天上帝有保佑的話，就要找像蔡培慧這種有能力的人當腳力，這樣地方就能要水有水，農業問題也有人解決。（記者陳鳳麗攝）

行政院長陳建仁稱讚蔡培慧有執行力，說到做到，這次提出的青年購屋自備款補貼政見，行政院已在研究。（蔡培慧競選辦公室提供）（記者陳鳳麗攝）

賴清德（左）請竹山人支持蔡培慧，讓有能力幫竹山的人出來服務，也請竹山人大團結，用拒絕垃圾的態度，拒絕林明溱再當立委。（蔡培慧競選辦公室提供）

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