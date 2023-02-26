政治獻金當薪水？林明溱嗆「民進黨也有」 沈夙崢：烏龍抹黑應道歉

民進黨南投縣議員沈夙崢（中）要求國民黨立委補選候選人林明溱，應該就政治獻金當薪水用的烏龍抹黑出面道歉。（資料照）

2023/02/26 18:14

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣第2選區立委補選進入決戰最後一週，今（26）日國民黨候選人林明溱指稱，民進黨南投縣議員沈夙崢也曾領過總統蔡英文的政治獻金當薪水，且月薪加年終高達10萬元，試圖反將民進黨一軍；卻被沈夙崢駁斥，反要林明溱為烏龍抹黑、造謠出面道歉。

林明溱今日上午在新北市長侯友宜陪同下到竹山菜市場徒步拜票，下午與國民黨秘書長黃健庭和基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華等人一起參與南投市新住民團結大會活動，現場「台灣新住民黨」南投縣黨部主委阮惠心送上包子、粽子等，場面十分熱鬧。

林明溱致詞時，感謝大家的疼愛與支持後話鋒一轉，猛酸民進黨南投縣議員沈夙崢，指沈夙崢口口聲聲說不能讓年輕人有剝奪感，自己卻佔著民進黨的肥缺，過去「領過蔡英文的政治獻金當薪水」，一個月薪加年終高達10萬元，「打個選戰竟然可以領這麼高的薪水？還可以發年終？而且這些人還不一定有做事，其程度讓人作噁」，呼籲民進黨要攻擊他人前，最好也先把自己的鬍子刮乾淨，否則，要如何讓人民信賴？

沈夙崢事後反駁，監察院的政治獻金公開查閱平台就能查閱，所謂「薪水高達10萬」是她兩個半月的薪水，支出金額均有明確顯示其支出用途及原因，根本不像林明溱自己針對豪宅、財產申報不明、兒子與政治獻金等回應的那樣含糊不清。

沈夙崢說，前幾天林明溱對她隨意提告，現在還要穿鑿附會信口開河，若林明溱的競選只是含沙射影、無端抹黑南投返鄉的年輕人，卻不願意回應目前南投人質疑的所有爭議，奉勸林明溱儘早退選，別再耽誤南投人。

沈夙崢說，她畢業取得文學碩士學位，曾獲玉山文學獎，擁有文字編輯工作經驗、國會助理經驗、縣長選戰新聞經驗，因此加入總統大選團隊協助寫稿，在此之前她也僅是月領3萬餘元的南投旅外工作的年輕人，更未回捐過政治獻金，當然也沒有能「買豪宅」、「幫忙卡位選立委的父母」，若林明溱有時間亂噴口水，不如正面回應豪宅、財產申報不明、縣長特助黑官，以及兒子政治獻金領1個月8萬元薪資後，再回捐10萬元等等的爭議事件才是。

國民黨秘書長黃健庭（左）及基隆市長謝國樑（右）來南投為立委補選候選人林明溱（中）站台助選。（圖由國民黨南投縣黨部提供）

南投縣長許淑華（左4）等人，與國民黨立委補選候選人林明溱（左6），一起參與新住民團結大會情形。（圖由國民黨南投縣黨部提供）

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