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    228連假第2天湧賞櫻潮 溪頭、日月潭人車爆量警籲「別再來」

    今228連假第2天，日月潭九族文化村湧現爆滿的賞櫻人潮。（圖由九族文化村提供）

    今228連假第2天，日月潭九族文化村湧現爆滿的賞櫻人潮。（圖由九族文化村提供）

    2023/02/26 13:08

    〔記者謝介裕／南投報導〕時值櫻花盛開，溪頭自然教育園區與日月潭九族文化村，今228連假第2天湧入大批人車潮，南投縣警局交通隊與觀光業者除了在路口豎起「客滿」警示牌外，也透過道路電子看板、警廣等傳播媒體，呼籲尚未入園的民眾轉往他處遊玩，以免陷入車陣影響旅遊好心情。

    南投警方表示，今日仍延續昨日的好天氣，但前來南投遊玩的遊客倍增，其中，日月潭九族文化村因櫻花盛開，掀起一股賞櫻熱潮，上午11點左右，遊客已達2萬人次的飽和量，警方立即在對外聯繫道路豎起警示牌，強調，九族園區已客滿，呼籲遊客改道往埔里、霧社等鄰近景點遊玩。

    而以擁有豐富山林資源聞名的溪頭自然教育園區，適逢園區多達400棵的河津櫻綻放粉紅花朵，更增添遊憩賣點，一早便出現車輛大排長龍等待入園，迄上午11點半左右，遊客數已逾5000人，較昨日增加2倍以上，處處可見遊客搭乘遊園車或漫步在林木參天的步道上，享受冬陽探頭的芬多精、森林浴，將工作壓力暫時拋諸腦後，好不愜意、暢快﹗

    警方說，228連假第2天，南投縣溪頭、日月潭、合歡山等3大旅遊軸線，從上午10時以後，便陸續湧現人潮及車潮，不過，在警方透過交通流暢中心遠端系統指揮調度下，交通也還算順暢，不致於塞到動彈不得，也呼籲民眾要遵守法規，共同為交通順暢與安全盡分心力。

    今228連假第2天，日月潭九族文化村湧現爆滿人潮，警方及觀光業者在路口豎起「客滿」警示牌，提醒民眾轉往他處遊玩。（記者謝介裕攝）

    今228連假第2天，日月潭九族文化村湧現爆滿人潮，警方及觀光業者在路口豎起「客滿」警示牌，提醒民眾轉往他處遊玩。（記者謝介裕攝）

    今228連假第2天，日月潭九族文化村湧現爆滿的賞櫻人潮。（圖由九族文化村提供）

    今228連假第2天，日月潭九族文化村湧現爆滿的賞櫻人潮。（圖由九族文化村提供）

    今228連假第2天，溪頭自然教育園區湧現人潮及車潮。（圖由台大實驗林管處提供）

    今228連假第2天，溪頭自然教育園區湧現人潮及車潮。（圖由台大實驗林管處提供）

    今228連假第2天，溪頭自然教育園區湧現人潮及車潮。（圖由台大實驗林管處提供）

    今228連假第2天，溪頭自然教育園區湧現人潮及車潮。（圖由台大實驗林管處提供）

    今228連假第2天，溪頭自然教育園區櫻花盛開湧現賞櫻潮。（圖由台大實驗林管處提供）

    今228連假第2天，溪頭自然教育園區櫻花盛開湧現賞櫻潮。（圖由台大實驗林管處提供）

    今228連假第2天，溪頭自然教育園區櫻花盛開湧現賞櫻潮。（圖由台大實驗林管處提供）

    今228連假第2天，溪頭自然教育園區櫻花盛開湧現賞櫻潮。（圖由台大實驗林管處提供）

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