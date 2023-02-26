民眾檢舉疑似鄰長送選舉公報夾雜林明溱文宣 國民黨︰綠營抹黑造謠

民進黨籍南投縣議員沈夙崢（右）、蔡銘軒出示南投市疑似有鄰長到一棟大樓發送選舉公報夾雜林明溱政績和攻擊對手文宣的照片和影片。（記者陳鳳麗攝）

2023/02/26 11:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣議員沈夙崢、蔡銘軒，今天出示民眾檢舉影片，指疑似鄰長在發送選舉公報和投票通知單時，附上攻擊蔡培慧、宣傳林明溱政績的文宣，明顯違反「行政中立」原則，也有違反選罷法的疑慮。縣選委會副總幹事黃志聰表示，會去調查影片中人事物，絕對禁止在發送選舉公報、投票通知單夾雜候選人文宣品。

沈夙崢指出，在影像畫面中，看到一位中年婦女帶著投票通知單走進大樓，並挨家挨戶的投遞，將投票通知單夾帶抹黑蔡培慧和宣傳林明溱政績的文宣發放到民眾家中。

蔡銘軒也說，大家都知道，選舉公報是由鄰長發送，而鄰長分送公報時若夾帶特定候選人的文宣，已違反選務中立、行政中立，恐涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」、「公務人員行政中立法」、「公務員服務法」等規定。請縣選委會約束選務人員，不要以身試法，也請村里鄰長如果有受到壓力，可立即向民進黨縣黨部或縣選委會反映。

縣選委會副總幹事黃志聰表示，每次選舉都會向選務人員進行宣導，務必保持行政中立，絕對禁止發送選舉公報和投票通知單時夾雜特定候選人的文宣品。影片中的人事物會去調查，並給予告誡，也請其他選務人員要特別注意。

國民黨文傳會副主委林家興則代林明溱回應，指民進黨馬上都抹黑造謠，他們也有觀察到疫苗通知單、選舉公報夾雜蔡培慧文宣，很多東西派發都會一次性寄送，沒有所謂選舉不公的情形。

沈夙崢、蔡銘軒出示民眾檢舉影片截圖，疑似是鄰長的婦人帶著夾雜林明溱文宣的選舉公報到大樓發送。（記者陳鳳麗翻攝）

沈夙崢等人出示疑似影片，顯示鄰長發送選舉公報、投票通知單夾雜林明溱政績和攻擊蔡培慧文宣、口罩。（記者陳鳳麗翻攝）

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