為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    南投立委補選》選舉人數19萬8412人 信義鄉2/3無投票權

    南投縣第2選區立委補選的選舉人口數，選委會公布共有19萬8412人。圖為南投縣選委會辦理候選人抽籤。（資料照）

    南投縣第2選區立委補選的選舉人口數，選委會公布共有19萬8412人。圖為南投縣選委會辦理候選人抽籤。（資料照）

    2023/02/26 07:38

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣第2選區立委補選將於3月4日辦理投票，南投縣選舉委員會與縣府民政處核對相關戶籍資料後，公布具有投票資格的選舉人數為19萬8412人，不過，「居住」人口數比信義鄉少了5500人的集集鎮，「選舉」人口數反而比信義鄉還多出3312人，意外成為外界關注的焦點，經選委會說明後，原來與原住民不具投票權有關，令人恍然大悟！

    南投縣立委選舉區第2選區包括南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉等濁水溪線7鄉鎮市，選舉人口數依序為80075、44021、8812、31284、14708、14012及5500人，合計19萬8412人。

    由於集集是全台人口數最少的鎮，據縣府統計最新資料顯示，全鎮「居住」人口數僅10073人，比信義全鄉15573人還少了5500人，但前者「選舉」人口數有8812人，還比信義鄉多出3312人，令人好奇又疑惑不解！

    南投縣選委會副總幹事黃志聰指出，依選罷法規定，此次立委補選投票日前於縣內設籍滿4個月，並於去年12月27日中選會發布選舉公告日前，遷戶籍到濁水溪線7鄉鎮市的人，便擁有選舉權。

    然而，信義全鄉15573人之中，約有三分之二沒有投票權，並非居住時間未達4個月時間，而是立委選舉原本就有區域及平地、山地原住民之分，此次補選非原住民席次，所以不管是平地、山地原住民都不具投票權才是關鍵所在。

    值得一提的是，南投市選舉人口數有80075人，占總選舉數近半的比例，可說是選舉區中最大的票倉，也難怪成為兵家必爭之地，在此次立委補選中，更可能成為國民黨候選人林明溱與民進黨候選人蔡培慧兩大陣營，一較高低輸贏的關鍵因素，值得各界正視。

    南投縣選委會公布第2選區立委補選濁水溪線7鄉鎮市選舉人口數情形。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣選委會公布第2選區立委補選濁水溪線7鄉鎮市選舉人口數情形。（記者謝介裕翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    為蔡培慧竹山、名間輔選 賴清德：這場選戰是人才和公平正義之爭
    2023/02/25 19:59

    為蔡培慧竹山、名間輔選 賴清德：這場選戰是人才和公平正義之爭
    南投立委補選》國民黨祭出「縣市長牌」 蔣萬安打頭陣
    2023/02/25 18:01

    南投立委補選》國民黨祭出「縣市長牌」 蔣萬安打頭陣

    建設到位！低基期房價海納外溢買盤
    綠營爆林明溱兒「白天當縣長特助、晚上當豪宅建商」林陣營籲勿抹黑
    2023/02/25 12:27

    綠營爆林明溱兒「白天當縣長特助、晚上當豪宅建商」林陣營籲勿抹黑
    南投立委補選》林明溱兒名片高調曬6字 洪申翰轟：這對父子可笑又可悲
    2023/02/25 11:56

    南投立委補選》林明溱兒名片高調曬6字 洪申翰轟：這對父子可笑又可悲
    南投立委補選》蔡培慧訪長照據點 林明溱提土地政策
    2023/02/25 05:30

    南投立委補選》蔡培慧訪長照據點 林明溱提土地政策
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播