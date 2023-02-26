南投立委補選》選舉人數19萬8412人 信義鄉2/3無投票權

南投縣第2選區立委補選的選舉人口數，選委會公布共有19萬8412人。圖為南投縣選委會辦理候選人抽籤。（資料照）

2023/02/26 07:38

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣第2選區立委補選將於3月4日辦理投票，南投縣選舉委員會與縣府民政處核對相關戶籍資料後，公布具有投票資格的選舉人數為19萬8412人，不過，「居住」人口數比信義鄉少了5500人的集集鎮，「選舉」人口數反而比信義鄉還多出3312人，意外成為外界關注的焦點，經選委會說明後，原來與原住民不具投票權有關，令人恍然大悟！

南投縣立委選舉區第2選區包括南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉等濁水溪線7鄉鎮市，選舉人口數依序為80075、44021、8812、31284、14708、14012及5500人，合計19萬8412人。

由於集集是全台人口數最少的鎮，據縣府統計最新資料顯示，全鎮「居住」人口數僅10073人，比信義全鄉15573人還少了5500人，但前者「選舉」人口數有8812人，還比信義鄉多出3312人，令人好奇又疑惑不解！

南投縣選委會副總幹事黃志聰指出，依選罷法規定，此次立委補選投票日前於縣內設籍滿4個月，並於去年12月27日中選會發布選舉公告日前，遷戶籍到濁水溪線7鄉鎮市的人，便擁有選舉權。

然而，信義全鄉15573人之中，約有三分之二沒有投票權，並非居住時間未達4個月時間，而是立委選舉原本就有區域及平地、山地原住民之分，此次補選非原住民席次，所以不管是平地、山地原住民都不具投票權才是關鍵所在。

值得一提的是，南投市選舉人口數有80075人，占總選舉數近半的比例，可說是選舉區中最大的票倉，也難怪成為兵家必爭之地，在此次立委補選中，更可能成為國民黨候選人林明溱與民進黨候選人蔡培慧兩大陣營，一較高低輸贏的關鍵因素，值得各界正視。

南投縣選委會公布第2選區立委補選濁水溪線7鄉鎮市選舉人口數情形。（記者謝介裕翻攝）

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