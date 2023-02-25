為蔡培慧竹山、名間輔選 賴清德：這場選戰是人才和公平正義之爭

賴清德（前左）在名間造勢大會中說，古代有木蘭代父從軍，現代南投則有代子出征的另類孝子，暗諷對手。（記者陳鳳麗攝）

2023/02/25 19:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣第二選區立委補選選前最後一個週末假日，民進黨主席賴清德今天在竹山鎮3間宮廟參香祈福，並參加蔡培慧名間鄉造勢大會，賴清德說，古代有木蘭代父從軍，現代南投有代子出征，代子出征的對手林明溱從政30年都在為自己的兒子，南投20年來沒有任何重大建設，連農民用水都是蔡培慧去爭取，這場選戰是人才更是公平正義之爭，請鄉親選全心為南投打拚的蔡培慧。

賴清德今天下午連續在竹山鎮仙公廟、靈德城隍廟和克明宮參香祈福，並在廟埕跟到場的鄉親開講，他強調，蔡培慧縣長選戰失敗仍不放棄，目的是為南投爭一口氣。反觀蔡的對手從政30年，心裡想的都是自己的兒子，做立委安排兒子做助理，後來還讓兒子出來選縣議員但落選，因為不是人才當然落選，後來這位對手當縣長，又安排兒子當縣長特助月薪8萬元，又安排做國民黨南投縣黨部主委，心心念念的都是兒子。

賴清德傍晚趕到名間鄉參加蔡培慧第一場造勢大會，他致詞時稱讚蔡培慧到每一個地方講的內容都不一樣，那是因她了解地方需求，也真的幫忙地方解決問題，這次蔡培慧參選提出要爭取大型醫院到南投，要增設工業區和設科學園區，讓醫療能更進步，鄉親更長壽健康，也讓年輕人不用離鄉背井、老人家有孩子在身邊，這些都可以幫蔡培慧背書，一定會說到做到。

賴清德晚間在名間鄉的造勢大會也說，古代有木蘭代父從軍，現代南投則有代子出征，蔡培慧是為南投爭一口氣，對手是只顧自己的兒子，因此立委就要選給看到問題、會解決問題的蔡培慧才公道。

蔡培慧今天強調，她過去這幾年幫八卦山旱灌設施爭取了4億3000萬元，為竹山建設爭取了3.4億元，未來當上立委，除了爭取大型醫院、科學園區，及持續為農民爭取農業灌溉用水，也提出爭取老人年提高到5000元，老農津貼加碼變成8500元。

賴清德（前中）在竹山克明宮為蔡培慧（前左）政見背書，協助她爭取到大型醫院、科學園區到南投。（記者陳鳳麗攝）

賴清德（前左）在蔡培慧名間造勢大會中，指蔡培慧（前右）一心只想幫南投爭一口氣，不像對手心心念念只顧兒子一人。（記者陳鳳麗攝）

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