南投立委補選》國民黨祭出「縣市長牌」 蔣萬安打頭陣

南投縣第2選區立委補選進入最後倒數，國民黨台北市長蔣萬安（左）在228連假首日，前來南投陪同候選人林明溱一起進行車隊掃票。（記者謝介裕攝）

2023/02/25 18:01

〔記者謝介裕／南投報導〕228連假也是南投縣第2選區立委補選投票前的最後一個假日，國民黨祭出「縣市長牌」輔選策略，今日下午2時許，由台北市長蔣萬安打頭陣，與候選人林明溱在競選總部合體，在南投市區展開車隊掃街拜票，蔣萬安強調，南投不要只會替執政黨說話、背書的投票部隊的人，而是要選出能真正為鄉親服務的人。

林明溱今日上午在立委江啟臣、南投縣議員游顥等人陪同下，於竹山鎮早市徒步拜票懇託，下午換與蔣萬安進行車隊拜票，從位於南投市南崗路的競選總部出發，沿中興路、彰南路、三和三路、民族路等市區道路，向往來民眾請安問好，並呼籲南投鄉親3月4日投票日當天一定要踴躍出門投票。

蔣萬安指出，林明溱是他的前輩，他擔任立委時，常向他請益，常言道：「吃人一口、還人一斗」，值選戰關鍵時刻，他一定要來南投幫忙，更拜託鄉親一定要選對人，而林明溱不但熟悉立法院事務運作，且擁有即戰力，堪稱是最佳的人選。

除此，明日至228假期最後一天，除國民黨主席朱立倫帶領王鴻薇、曾銘宗等立委選團外，新北市長候友宜、基隆市長謝國樑、嘉義市長黃敏惠、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、桃園市長張善政等地方首長，也將輪流前來幫林明溱站台。

民進黨也不遑多讓，由黨主席賴清德領軍，今起一連3天，陪同候選人蔡培慧在竹山、名間、集集、水里、鹿谷等鄉鎮，一方面前往克明宮、永豐宮、開山廟、鳳凰寺等寺廟參香，另一方面透過座談活動與鄉親搏感情，進而尋求民眾的支持與認同。

南投縣第2選區立委補選進入最後倒數，國民黨台北市長蔣萬安來南投為候選人林明溱助選。（記者謝介裕攝）

南投縣第2選區立委補選進入最後倒數，國民黨在228連假祭出「縣市長牌」，為黨內候選人林明溱助選。（記者謝介裕翻攝）

南投縣第2選區立委補選進入最後倒數，民進黨主席賴清德228連假將一連3天陪同候選人蔡培慧衝刺，展現求勝企圖心。（記者謝介裕翻攝）

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