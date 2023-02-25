綠營爆林明溱兒「白天當縣長特助、晚上當豪宅建商」林陣營籲勿抹黑

民進黨副秘書長黃建嘉披露，林明溱父子變本加厲，直接當房屋起造人，蓋起豪宅。（民進黨提供）

2023/02/25 12:27

〔記者陳政宇、陳鳳麗、謝介裕／綜合報導〕南投縣第二選區立委補選下週舉行，民進黨副秘書長黃建嘉今（25）日爆料，國民黨候選人林明溱的兒子林儒彬在2019年擔任縣長特助期間，同時擔任豪宅建案的起造人；他質疑，林儒彬白天當縣長特助，晚上當豪宅建商，又要權又要錢，宛如「南投皇太子」。

對此，林明溱競選總部表示，相關問題過去已經做過回應，若民進黨認為有疑慮，可以向有關單位申訴，勿再跳針式抹黑。

黃建嘉表示，在林儒彬的名片中，甚至是南投縣內的路邊看板上，都大大的寫著「縣長特助」四個字，代表林儒彬的職位不只是林明溱口中別人對他的「稱呼」，根本就是以自己以「縣長特助」這樣有權無責的特使身份在縣府、政壇行走。

黃建嘉說，林明溱不但強制將本應該給公務員的車位給兒子、還要公務員幫林儒彬寫上百篇的新聞稿；同時林氏父子還變本加厲，直接當房屋起造人，蓋起豪宅，也難怪林儒彬掛名起造人的豪宅，在建照、使照上縣府都飛速核准，南投公務員大家敢怒不敢言，畢竟太子要蓋的房子誰敢不准？

黃建嘉質疑，原來是因為自己就是建商，所以林儒彬可以無薪資貸款1500萬？還是林儒彬有其他收入來源？有其他不為人知的資產？

黃建嘉並強調，「南投皇太子」林儒彬之所以敢「白天當縣長特助、晚上當豪宅建商」、目無法紀，其實最根本的原因，就是因為林氏父子隻手遮南投的天，也不管公務份際。3月4日補選投票日的每一張選票，都是停止這種違法亂紀行為的最大力量。

南投縣第二選區立委補選國民黨參選人林明溱（左）的兒子林儒彬（中）。（資料照）

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