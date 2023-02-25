夢幻「櫻花河」、稀有「神木螢」... 杉林溪美景驚艷

南投縣杉林溪森林生態渡假園區最近驚見稀有「神木螢」現蹤，其光體不閃爍而是持續性，宛若螢光絲帶般，令人驚艷。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

2023/02/25 07:10

〔記者謝介裕／南投報導〕營造花卉風光的杉林溪森林生態渡假園區，經多年努力，沿著溪畔遍植的嬌嫩粉紅櫻花盛開，在藍天白雲及碧綠溪水襯映下，交織出夢幻的「櫻花河」美景，浪漫指數破表，堪稱是228連續假期，民眾外出踏青的好去處。

杉林溪園區海拔1600至1800公尺之間，7年前開始推動「櫻花河岸」計畫，顧名思義從河岸兩旁一直對外延伸栽種粉紅樁寒櫻、緋寒櫻、吉野櫻、霧社櫻、普賢象櫻、大島櫻等各式各樣的櫻花，如今溪流兩岸爆開的櫻花，倒影在平靜的溪流水面，叫人目不暇給、流連忘返。

除此，最近入夜後，還不時可見螢火蟲在野外翩翩飛舞的身影，令民眾驚喜之餘，也不禁好奇又疑惑地想問，冬天也有螢火蟲？

杉林溪森林生態渡假園區自然教育中心館長江華章說，全台目前螢火蟲有60多種，雖然一年四季都應能賞螢，但礙於光害、環境被破壞等種種因素，除了4至6月之間，其他季節確實不易看到成群的螢火蟲。

而杉林溪園區在嚴禁農藥及減少光害等保護螢火蟲棲地的措施下，也順利復育出冬季稀有的「神木螢」，且與一般螢火蟲最大差異性，在於神木螢「發光持續但不閃爍」，以致在林間、草叢來回穿梭時，彷彿身披黃綠色螢光絲帶，令人驚艷不已，所以從228連假第一天起，將會安排觀賞冬季螢火蟲導覽解說行程，讓遊客白天觀賞櫻花、夜間欣賞冬季稀有螢火蟲，且不另收費用，提供「加值不加價」服務，並呼籲遊客秉持「愛牠就不要傷害牠」原則，讓杉林溪這處冬季賞螢秘境，能達到生態資源永續經營的目的。

南投縣杉林溪森林生態渡假園區對「神木螢」復育有成。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

南投縣杉林溪森林生態渡假園區櫻花盛開，吸引民眾前來遊賞。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

南投縣杉林溪森林生態渡假園區粉紅櫻花盛開，與倒影交織出夢幻「櫻花河」景緻，美不勝收。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

南投縣杉林溪森林生態渡假園區粉紅櫻花盛開，與倒影交織出夢幻「櫻花河」景緻，美不勝收。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

南投縣杉林溪森林生態渡假園區粉紅櫻花盛開，與倒影交織出夢幻「櫻花河」景緻，美不勝收。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

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