為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    夢幻「櫻花河」、稀有「神木螢」... 杉林溪美景驚艷

    南投縣杉林溪森林生態渡假園區最近驚見稀有「神木螢」現蹤，其光體不閃爍而是持續性，宛若螢光絲帶般，令人驚艷。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

    南投縣杉林溪森林生態渡假園區最近驚見稀有「神木螢」現蹤，其光體不閃爍而是持續性，宛若螢光絲帶般，令人驚艷。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

    2023/02/25 07:10

    〔記者謝介裕／南投報導〕營造花卉風光的杉林溪森林生態渡假園區，經多年努力，沿著溪畔遍植的嬌嫩粉紅櫻花盛開，在藍天白雲及碧綠溪水襯映下，交織出夢幻的「櫻花河」美景，浪漫指數破表，堪稱是228連續假期，民眾外出踏青的好去處。

    杉林溪園區海拔1600至1800公尺之間，7年前開始推動「櫻花河岸」計畫，顧名思義從河岸兩旁一直對外延伸栽種粉紅樁寒櫻、緋寒櫻、吉野櫻、霧社櫻、普賢象櫻、大島櫻等各式各樣的櫻花，如今溪流兩岸爆開的櫻花，倒影在平靜的溪流水面，叫人目不暇給、流連忘返。

    除此，最近入夜後，還不時可見螢火蟲在野外翩翩飛舞的身影，令民眾驚喜之餘，也不禁好奇又疑惑地想問，冬天也有螢火蟲？

    杉林溪森林生態渡假園區自然教育中心館長江華章說，全台目前螢火蟲有60多種，雖然一年四季都應能賞螢，但礙於光害、環境被破壞等種種因素，除了4至6月之間，其他季節確實不易看到成群的螢火蟲。

    而杉林溪園區在嚴禁農藥及減少光害等保護螢火蟲棲地的措施下，也順利復育出冬季稀有的「神木螢」，且與一般螢火蟲最大差異性，在於神木螢「發光持續但不閃爍」，以致在林間、草叢來回穿梭時，彷彿身披黃綠色螢光絲帶，令人驚艷不已，所以從228連假第一天起，將會安排觀賞冬季螢火蟲導覽解說行程，讓遊客白天觀賞櫻花、夜間欣賞冬季稀有螢火蟲，且不另收費用，提供「加值不加價」服務，並呼籲遊客秉持「愛牠就不要傷害牠」原則，讓杉林溪這處冬季賞螢秘境，能達到生態資源永續經營的目的。

     

    南投縣杉林溪森林生態渡假園區對「神木螢」復育有成。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

    南投縣杉林溪森林生態渡假園區對「神木螢」復育有成。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

    南投縣杉林溪森林生態渡假園區櫻花盛開，吸引民眾前來遊賞。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

    南投縣杉林溪森林生態渡假園區櫻花盛開，吸引民眾前來遊賞。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

    南投縣杉林溪森林生態渡假園區粉紅櫻花盛開，與倒影交織出夢幻「櫻花河」景緻，美不勝收。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

    南投縣杉林溪森林生態渡假園區粉紅櫻花盛開，與倒影交織出夢幻「櫻花河」景緻，美不勝收。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

    南投縣杉林溪森林生態渡假園區粉紅櫻花盛開，與倒影交織出夢幻「櫻花河」景緻，美不勝收。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

    南投縣杉林溪森林生態渡假園區粉紅櫻花盛開，與倒影交織出夢幻「櫻花河」景緻，美不勝收。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

    南投縣杉林溪森林生態渡假園區粉紅櫻花盛開，與倒影交織出夢幻「櫻花河」景緻，美不勝收。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

    南投縣杉林溪森林生態渡假園區粉紅櫻花盛開，與倒影交織出夢幻「櫻花河」景緻，美不勝收。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大阿里山區櫻花盛開 228連假賞櫻路線任您搭
    2023/02/24 09:36

    大阿里山區櫻花盛開 228連假賞櫻路線任您搭
    后里春天賞花秘境 貓仔坑山區櫻花盛開
    2023/02/24 09:00

    后里春天賞花秘境 貓仔坑山區櫻花盛開

    入主北台灣市政特區 最後上車機會
    228連假何處去？ 彰化櫻花、黃花風鈴木、木棉花活力綻放！
    2023/02/23 15:55

    228連假何處去？ 彰化櫻花、黃花風鈴木、木棉花活力綻放！
    種櫻花生菜瓜？員林秘境冒奇景 20年櫻花樹長出4顆大菜瓜
    2023/02/21 20:04

    種櫻花生菜瓜？員林秘境冒奇景 20年櫻花樹長出4顆大菜瓜
    太平麗園公園賞花秘境 山櫻花、李花開花了
    2023/02/21 13:51

    太平麗園公園賞花秘境 山櫻花、李花開花了
    杉林溪夢幻雙重奏 日賞櫻花 夜有神木螢
    2022/02/23 05:30

    杉林溪夢幻雙重奏 日賞櫻花 夜有神木螢
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播