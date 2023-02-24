南投立委補選選情激烈 刑事局專責警力進駐查賄制暴

針對南投立委補選，南投地檢署主任檢察官李俊毅（左1）訪視分局整備作為，指導具體查賄作法及蒐證要領。（南投縣警察局提供）

2023/02/24 20:51

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣第二選區立委補選進入倒數階段，藍綠陣營短兵相接，選情相當激烈，警政署比照去年九合一選舉規格展開查賄制暴工作，指派刑事警察局中部打擊犯罪中心專責警力進駐南投縣警察局，將在南投地檢署指揮下，整合地方警察機關蒐報情資，運用中央支援優勢警力，鎖定疑似賄選目標與不法組織強力打擊，遏止賄選暴力等不法介入，確保選舉公正與平順。

南投縣第二選區立委補選，將於3月4日投票，南投地檢署日前巳指派主任檢察官李俊毅訪視相關分局整備作為，親自指導具體查賄作法及蒐證要領，並將依選前治安情勢及賄選情資蒐報狀況，調派專責檢察官進駐分局或機動支援；南投縣警局近期也全力動員，透過舉辦社區治安座談、校園安全座談及執行候選人服務處安全維護等機會，與民眾溝通提醒勿介入賄選，維護選舉結果公正，並宣導法務部提供每案高達1000萬元的檢舉獎金，鼓勵民眾踴躍向地檢署等治安機關檢舉賄選。

此外，警政署對於此次南投立補選的治安工作相當重視，指派刑事警察局中部打擊犯罪中心專責警力進駐，24日由該中心大隊長廖水池偕同南投縣警局刑警大隊長葉明鐘，至南投地檢署拜訪張云綺檢察長及主任檢察官，就選前查賄制暴及治安維護等工作進行意見交流，避免暴力、賄選、假訊息、賭盤等不法介入。

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